KI-Models in der Vogue: Ist das der Anfang vom Ende der Modefotografie?

Die August-Ausgabe der Vogue hat es offiziell gemacht: In einer Anzeige für die Modemarke Guess posiert ein Model, das nie einen Fuß auf ein Set gesetzt hat. Für uns, die wir täglich mit den Möglichkeiten und Tücken von Midjourney, Firefly und Co. ringen, ist das keine Überraschung, sondern ein Meilenstein. Die Debatte hat sich endgültig verschoben. Es geht nicht mehr um die Frage, ob ein Bild echt ist, sondern darum, ob der menschliche Fotograf im neuen Workflow überhaupt noch eine zentrale Rolle spielt.

Die Pariser Agentur Seraphinne Vallora, die hinter der Kampagne steckt, hat damit eine neue Stufe der kommerziellen Anwendung gezündet. Während Laien noch über die „gruselige“ Perfektion staunen oder den Untergang der menschlichen Kreativität beklagen, sehen die Praktiker die eigentliche Disruption: die radikale Veränderung der Produktionspipeline. Die Vogue-Anzeige ist der Proof-of-Concept, dass ein kompletter, hochkarätiger Werbeauftritt ohne teure Fotoshootings, Model-Gagen und Location-Mieten realisierbar ist. Die Frage für uns lautet also nicht mehr ob, sondern noch wie schnell sich diese synthetischen Workflows in der kommerziellen Bildproduktion durchsetzen.

Der synthetische Workflow: Von der Idee zum fertigen Bild

Vergessen wir die alten Prozesse. Die neue Realität, wie sie die Guess-Kampagne andeutet, sieht anders aus. Am Anfang steht nicht mehr das Casting, sondern die Konzeption eines Prompts. Statt eines Fotografen, der mit Licht und Perspektive arbeitet, tritt ein Prompt-Regisseur, der mit Semantik und Stil-Referenzen jongliert. Die Iterationsschleifen finden nicht mehr am Set mit einem ungeduldigen Model statt, sondern auf dem Rechner, wo in Minuten Varianten eines Gesichts, einer Pose oder eines kompletten Settings durchgespielt werden.

Die eigentliche Arbeit verlagert sich zunehmend in die Post-Produktion, die aber eigentlich eine „Post-Generation“ ist. Hier werden die besten Ergebnisse aus verschiedenen KI-Generierungen zu einem finalen Composing zusammengefügt. Ein Gesicht aus Seed 123, die Hände aus Seed 456, der Faltenwurf des Kleides aus einer Inpainting-Session – das ist die neue Kunstfertigkeit. Die Beherrschung von Werkzeugen zur konsistenten Charakterdarstellung, das gezielte Training von LoRAs auf bestimmte Produkte oder Gesichter und das finale Grading der synthetischen Bilder werden zu den entscheidenden Kompetenzen. Die von der Agentur versprochenen Kosteneinsparungen von bis zu 70 Prozent sind dabei das schlagende Argument, das vermutlich jeden kaufmännischen Entscheider überzeugen wird.

Die Ästhetik des Algorithmus: Perfektion und ihre Tücken

Jeder, der ernsthaft mit generativer KI arbeitet, kennt die inhärenten Probleme der aktuellen Modelle. Die in der Vogue gezeigte, makellose Blondine ist das Paradebeispiel für den Bias, der in den Trainingsdaten steckt. Die Tendenz zu einem eurozentrischen, normschönen Ideal ist tief in den Modellen verankert. Die oft geforderte Diversität, ein eigenständiger Charakter und die Schönheit der Unvollkommenheit müssen den Algorithmen mühsam abgerungen werden. Oft scheitert man daran, weil das Modell immer wieder in seine ästhetischen Standardeinstellungen zurückfällt.

Die Reaktionen, die von „billig und faul“ sprachen und Vogue-Abos kündigten, zeigen, dass diese synthetische Perfektion noch nicht massentauglich ist Es fehlt vermutlich die subtile Lebendigkeit, die ein echter Mensch ausstrahlt – jene Mikroexpressionen und Asymmetrien, die wir unbewusst als authentisch wahrnehmen. Für uns als Bildgestalter bedeutet das eine doppelte Herausforderung: Wir müssen nicht nur die Technik beherrschen, um fotorealistische Ergebnisse zu erzielen, sondern auch die künstlerische Sensibilität besitzen, um diese Ergebnisse mit einer glaubwürdigen Seele zu versehen. Das kann durch gezieltes Compositing mit echten Fotoelementen geschehen oder durch eine Post-Produktion, die bewusst wieder kleine „Fehler“ und organische Texturen einarbeitet, um den sterilen Look der KI zu brechen.

Neue Kompetenzen: Vom Bildermacher zum Weltenschöpfer

Die Entwicklung stellt unser Berufsfeld auf den Kopf. Der klassische Fotograf, der auf den perfekten Moment wartet, wird in vielen kommerziellen Bereichen durch einen Kreativen ersetzt, der diesen Moment aus reiner Vorstellungskraft synthetisiert. Die Kernkompetenz verschiebt sich von der Bedienung einer Kamera zur präzisen Formulierung einer visuellen Idee in textlicher und bildlicher Form.

Ausblick

Das bedeutet nicht das Ende der Bildgestaltung, sondern ihre Neudefinition. Gefragt sind Hybrid-Kreative, die ein tiefes Verständnis für Kunstgeschichte, Lichtsetzung und Komposition mit den technischen Fähigkeiten des Prompt-Engineerings und des digitalen Composings verbinden. Wir werden weniger zu Abbildern der Realität und mehr zu Regisseuren künstlicher Welten. Die Vogue-Anzeige ist nur der Anfang. Der nächste Schritt sind nicht nur statische Bilder, sondern komplett KI-generierte Videokampagnen, bei denen die Grenzen zwischen Realfilm, CGI und generativer Kunst endgültig verschwimmen. Unsere Aufgabe ist es, diese Werkzeuge nicht nur zu bedienen, sondern sie meisterhaft zu dirigieren und eine neue, fesselnde Bildsprache zu entwickeln, die über die reine technische Machbarkeit hinausgeht.