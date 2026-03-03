Sigma ergänzt F1,4-APS-C-Reihe um 15-mm-Weitwinkelobjektiv

Sigma kündigt mit dem Sigma 15mm F1.4 DC | Contemporary ein neues Weitwinkelobjektiv mit großer Anfangsöffnung für spiegellose APS-C-Kameras an. Der Hersteller bewirbt die Festbrennweite als universelles Werkzeug für Streetfotografie, Porträts, Landschaften und Videoanwendungen wie Live-Commerce und Webinare. Als kompakter Nachfolger des Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporary vervollständigt das Objektiv Sigmas Palette an F1.4-Festbrennweiten für APS-C, die den Bereich von Ultra-Weitwinkel bis mittlerer Telebrennweite umfasst.

Das 15-mm-Objektiv deckt an APS-C-Kameras einen Bildwinkel von 86,9 Grad ab, was einem Kleinbild-Äquivalent von 22,5 Millimetern entspricht, bei Canon-RF-Anschluss rund 24 Millimeter. Das Gehäuse misst 64,8 Millimeter in der Länge und bringt 220 Gramm auf die Waage, bezogen auf die Version für Sony E-Mount. Laut Hersteller fällt das neue Objektiv gegenüber dem Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporary etwa 30 Prozent kürzer aus und wiegt rund 50 Prozent weniger.

Im optischen System sind 13 Linsenelemente in 11 Gruppen verbaut, darunter ein Element aus „FLD“-Glas (Glas mit extrem geringer Dispersion und hoher Lichtdurchlässigkeit), drei „SLD“-Elemente (Sondergläser mit niedriger Dispersion) und drei doppelseitige asphärische Linsen. Diese Konstruktion zielt darauf, Schärfe bis in die Bildecken zu sichern und sagittale Koma – eine Abbildungsstörung, die bei Weitwinkeln mit großer Öffnung häufig auftritt – zu unterdrücken.

Das Lichtstarke Objektiv soll auch bei offener Blende eine hohe Bildqualität liefern. Seine neunteilige, abgerundete Blende unterstützt ein gleichmäßiges, kreisförmiges Bokeh. Sigma gibt an, Flares und Ghosting durch simulationsgestütztes Design weitgehend zu minimieren, um auch bei Gegenlicht kontrastreiche Bilder zu ermöglichen.

Zur schnellen und präzisen Scharfstellung durch die Verschiebung einer leichten Fokuslinse kommt ein Schrittmotor zum Einsatz. Aufgrund seines schnellen Autofokus soll sich das Objektiv nicht nur für alltägliche Schnappschüsse eignen, sondern auch eine hohe Tracking-Leistung bei bewegten Szenen bieten und dadurch hochwertige Videoproduktionen ermöglichen. ​Dank dem reduzierten Focus Breathing bleiben Änderungen des Bildwinkels beim Verlagern des Schärfepunktes laut Herstellerangaben nahezu aus.

Das Sigma 15mm F1.4 DC | Contemporary ist mit einem Blendenring für die intuitive Blendenwahl ausgestattet; bei der Version für Canon RF Mount ersetzt ein Steuerungsring den Blendenring,

der über das Kameramenü kompatibler Kameras mit individuellen Funktionen belegt werden kann. Das Gehäuse ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt und die Frontlinse mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen; das Objektiv ist jedoch nicht wasserdicht. Die Naheinstellgrenze liegt bei 17,7 Zentimetern, der maximale Abbildungsmaßstab bei 1:7,9, die Filtergröße beträgt 58 Millimeter.

Das Sigma 15mm F1.4 DC | Contemporary soll noch im März für Sony E-Mount, Fujifilm X-Mount und Canon RF-Mount zu einem Preis von 499 Euro in den Handel kommen. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sigma.

Technische Daten: Sigma 15mm F1.4 DC | Contemporary