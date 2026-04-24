Leichte festbrennweite für L-Mount: Panasonic LUMIX S 40mm F2

Panasonic kündigt mit dem LUMIX S 40mm F2 (S-S40) eine neue Festbrennweite für das LUMIX-S-System an. Das Objektiv basiert auf dem L-Mount-Standard, einem Bajonettstandard, den Panasonic gemeinsam mit Leica und Sigma entwickelt hat, und eignet sich als Allrounder für Straßenfotografie, Porträts und Landschaftsaufnahmen.

Mit einer Brennweite von 40 Millimetern erfasst es nahezu das Sehfeld des menschlichen Auges ohne merkliche Verzerrung. Die maximale Blendenöffnung von F2 ermöglicht es, Motive freizustellen und bei wenig Licht zu fotografieren, ohne den ISO-Wert stark erhöhen zu müssen.

Mit einer Länge von etwa 40,9 Millimetern und einem Gewicht von rund 144 Gramm ist das Objektiv ausgesprochen kompakt. Panasonic gibt an, dass es harmonisch zum Gehäuse der LUMIX S9 passt, einer der kleinsten spiegellosen Vollformatkameras am Markt. Der Filterdurchmesser beträgt 62 Millimeter, identisch mit dem des LUMIX S 18–40mm F4,5–6,3 — wer bereits Filterhalter oder Polfilter für dieses Objektiv besitzt, kann sie auch mit dem LUMIX S 40mm F2 nutzen.

Trotz des geringen Gewichts ist das Objektiv gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet, was es laut Panasonic den Einsatz bei wechselnden Wetterbedingungen ermöglicht. Das vordere Linsenelement trägt eine Fluorvergütung, die Schmutz und Fett leicht abperlen lässt und die Reinigung erleichtert.

Für Videofilmer bietet das Objektiv zwei nennenswerte Eigenschaften: eine Unterdrückung des Fokus-Breathings – das störende Bildweitenwechseln beim Scharfstellen, das in Filmaufnahmen unruhig wirkt – sowie eine Blendensteuerung in Mikroschritten, die Belichtungsübergänge flüssig und ohne sichtbare Sprünge gestaltet. Außerdem ist ein Steuerring verbaut, dem sich je nach Kameraeinstellung verschiedene Funktionen zuweisen lassen, sowie eine Fokushaltetaste. Letztere kann zusätzlich als Fn‑Taste individuell belegt werden, um bevorzugte Funktionen zuzuweisen.

Panasonic hat gleichzeitig eine aktualisierte Objektiv-Roadmap veröffentlicht. Darin angekündigt sind zwei weitere Objektive: eine Weitwinkel-Festbrennweite als Ergänzung zur kompakten S9 sowie ein Telezoom mit großer Blendenöffnung.

Das LUMIX S 40mm F2 soll ab Mitte Mai 2026, wahlweise mit schwarzem oder silbernem Gehäuse, im Fachhandel und im Panasonic Online Store verfügbar sein. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 399 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Panasonic.