Bringt Leica eine SL-Kamera, die auf der Panasonic S1R II basiert?

In den letzten Tagen kursieren im Internet Hinweise darauf, dass Leica eine neue spiegellose SL-Vollformatkamera plant, die technisch eng mit der Panasonic LUMIX S1RII verwandt ist. Ausgangspunkt der Gerüchte ist ein Blog-Beitrag auf leicarumors.com.

Die neue Kamera wäre demnach mit einem 44,3-MP-Sensor ausgestattet und zwischen der Leica SL3 mit ihrem 60-Megapixel-Sensor und der Leica SL2-S mit rund 24 Megapixeln positioniert. Gleiches dürfte für den Preis gelten: Die SL3 kostet 6800 Euro, die SL2-S 4500 Euro.

Die Leica SL3 ist auf eine besonders hohe Detailauflösung ausgelegt, während man die SL2-S eher als soliden Allrounder für Foto- und Videoaufnahmen betrachten kann. Laut leicarumors.com soll sich das neue Leica-Modell gegenüber der SL3-S durch einen besseren Autofokus auszeichnen, bei den Videofunktionen aber nicht deren Niveau erreichen. Die Produktankündigung wird für den Mai 2026 erwartet.

Die Panasonic LUMIX S1RII bietet einen hochauflösenden 44,3-Megapixel-Vollformat-BSI-Sensor ohne Tiefpassfilter und einen 177-MP-High-Res-Modus für extrem hochauflösende Aufnahmen. Sie zeichnet 8K-Videos mit bis zu 30 fps sowie 4K-Videos mit bis zu 120 fps auf, verfügt über einen KI-unterstützten Phase-Hybrid-Autofokus mit präziser Motivverfolgung und erreicht eine Serienbildrate von 40 Bildern pro Sekunde. Ergänzt wird dies durch eine 5-Achsen-Bildstabilisierung, die bis zu acht Blendenstufen kompensiert.

Die LUMIX S1RII ist die erste Kamera der Serie, die Tethering mit Capture One ermöglicht. Das dürfte auf mit der neuen Kamera möglich sein, da Leica – wie vor wenigen Tagen verkündet – diesbezüglich mit Capture One zusammenarbeitet. Die Gerüchtequelle selbst ist kein offizieller Leica-Kanal, sondern ein branchenspezifischer Leaker-Blog, der regelmäßig vorab über mögliche Produktpläne berichtet.

Einen besonders treffenden Kommentar aus dem L-Rumors-Forum zu diesem Thema wollen wir Ihnen aber nicht vorenthalten: “Es gibt nichts, was sich viele von uns mehr wünschen als eine S1R II mit weniger Funktionen und einem viel höheren Preis.”