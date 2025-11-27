Panasonic veröffentlicht Firmware-Updates für LUMIX S1RII, S1II und S1IIE

Panasonic hat neue Firmware-Versionen für die spiegellosen Vollformatmodelle LUMIX S1RII, S1II und S1IIE veröffentlicht. Die Aktualisierungen – Version 1.3 für die S1RII und Version 1.2 für S1II und S1IIE – stehen auf der LUMIX-Support-Website bereit. Parallel erscheint auch Version 1.4 der LUMIX Flow App. Ziel der Updates ist eine bessere Kontrolle über Video- und Fotofunktionen sowie eine optimierte Benutzerführung.

Firmware Updates: LUMIX S1RII Ver. 1.3 / S1II Ver. 1.2 / S1IIE Ver. 1.2

Die neuen Firmware-Versionen setzen auf Rückmeldungen der LUMIX-Community. Besonders deutlich zeigt sich das beim optimierten Hitzemanagement: Ein verbesserter Algorithmus zur Temperatursteuerung reduziert den Einfluss von Umgebungsbedingungen auf die Aufnahmezeit.

Bei Serienaufnahmen mit der S1II und S1RII ergänzt Panasonic den Modus „SH-Burst“ um eine Variante mit niedrigerer Geschwindigkeit – einschließlich Pre-Burst-Aufnahmen, also einer Aufnahme bereits kurz vor dem eigentlichen Auslösen.

Auch das Autofokus-System profitiert vom Update. Der Rahmen zur Motivverfolgung lässt sich jetzt auf das Hauptmotiv beschränken. Bei der Augenerkennung erscheint der AF-Rahmen auf Wunsch als kleines Rechteck. Zudem stabilisieren optimierte Tracking-Algorithmen den Fokus bei bewegten Motiven.

Für Videoaufnahmen führt Panasonic das Format MP4 (Lite) ein. Es ermöglicht datenreduzierte Clips in 3,8K-Auflösung (3840 × 2560 Pixel) mit bis zu 29,97 Bildern pro Sekunde und einer Datenrate von 50 Mbit/s – gedacht für Anwender, die längere Aufnahmen mit moderater Dateigröße bevorzugen. Gleichzeitig verbessert die Firmware die Kompatibilität mit dem Superzoom S‑R100500 und den Telekonvertern DMW‑STC14 sowie DMW‑STC20.

Darüber hinaus bringt die neue Firmware folgende Verbesserungen:

Wenn [Constant Preview] auf [OFF] eingestellt ist, wird auf dem Aufnahmebildschirm ein Symbol angezeigt, das darauf hinweist, dass der Vorschau-Effekt deaktiviert ist.

ISO-Automatik kann im Menü [ISO Displayed Setting] konfiguriert werden.

Fehlerbehebung bei unterschiedlicher Live-View-Qualität zwischen Standby und Videoaufnahme bei Nutzung von False Color.

Eine 1,6-fache Anzeigeoption für das anamorphotische Desqueeze-Display wurde hinzugefügt.

Die Basis ISO-Empfindlichkeit wird nun angezeigt, wenn Dual Native ISO AUTO eingestellt ist.

Die Standardeinstellung der Taste „Sub Video Rec.“ wurde sowohl im Fotomodus als auch im Wiedergabemodus auf „Keine Einstellung“ geändert.

Schnellere Verarbeitung bei Fokus-Stacking durch Algorithmus-Optimierung.

Neues Menü für die S1II, mit dem die Live-Ansicht sowohl im Standby- als auch im Videoaufnahmemodus in gleichbleibender Qualität angezeigt werden kann.

Update für Flow App

Zugleich aktualisiert Panasonic die LUMIX Flow App auf Version 1.4. Diese bietet nun eine Live-Ansicht mit Anwendung von LUTs (Look-Up-Tables) direkt in der App, was Farbkorrekturen im laufenden Bild ermöglicht. Mehrere Frame‑Marker werden darüber hinaus identisch mit den Kameraeinstellungen angezeigt – ein Pluspunkt für mobile Kontroll- und Monitoring-Setups. Außerdem wurde die AF-Rahmenanzeige für automatische Erkennung verbessert.