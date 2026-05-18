Panasonic aktualisiert Lumix Lab App und Firmware der Lumix S9

Panasonic hat neue Updates für die LUMIX Lab App sowie für die Firmware der spiegellosen Vollformatkamera LUMIX S9 angekündigt. Nutzer können ihre Kameras und Objektive künftig direkt über die App aktualisieren, ohne die Firmware auf einen Computer herunterladen und auf eine Speicherkarte kopieren zu müssen. Die App-Aktualisierung auf Version 3.0.0 steht ab dem 20. Mai kostenlos in den App-Stores bereit, das Firmware-Update für die S9 folgt voraussichtlich im Juni 2026.

LUMIX Lab App 3.0.0

Die wichtigste Neuerung der App ist die Raw-Bildbearbeitung. Fotos im unkomprimierten Rohdatenformat lassen sich künftig direkt in der App bearbeiten, ohne sie zuvor auf einen Computer übertragen zu müssen. Neu hinzugekommen ist außerdem die „Slow & Quick“-Videobearbeitung (S&Q), mit der sich Zeitlupen- und Zeitrafferszenen direkt auf dem Smartphone nachbearbeiten lassen. LUTs – also Look-Up-Tables, vordefinierte Farbtabellen zur einheitlichen Bildgestaltung – lassen sich nun mit zusätzlichen Parametern wie Körnung, Farbrauschen, Schärfe und Rauschunterdrückung verfeinern.

Für Nutzer der neuen Premium Kompaktkamera LUMIX DC-L10 und der spiegellosen Vollformatkamera LUMIX DC-S9 kommen, wenn die Firmware-Version 2.0 installiert ist, neue Funktionen hinzu. Individuelle Bildstilprofile (My Photo Style) lassen sich nun direkt in der App bearbeiten. Zudem unterstützt die App jetzt Kabelverbindungen für die Übertragung von Bildern, LUTs und Bildstil-Einstellungen, was gegenüber der drahtlosen Übertragung schnellere und stabilere Dateiübertragungen verspricht. LUTs, die mit zusätzlichen Parametern wie Körnung, Farbrauschen, Schärfe und Rauschunterdrückung erstellt wurden, können mithilfe von Real Time LUT direkt in der Kamera auf Fotos und Videos angewendet werden. Dabei werden Körnung und Farbrauschen nur für Fotos in S9 Ver. 2.0 sowie für Fotos und Videos in L10 unterstützt.

Firmware-Updates kompatibler LUMIX-Kameras lassen sich künftig direkt über die App einspielen, ohne die Firmware zunächst auf einen PC herunterzuladen und von dort auf eine Speicherkarte zu kopieren. Kompatibel sind derzeit die Modelle S1R Mark II, S1 Mark II, S5 Mark II, S5 Mark IIX, S9, GH7, G9 Mark II und L10.

LUMIX S9 Firmware 2.0

Das ebenfalls angekündigte Firmware-Update der S9 auf Version 2.0 bringt die Kompatibilität mit LUMIX Lab 3.0.0 sowie alle oben genannten Funktionen für L10 und S9: Bearbeitung von „My Photo Style“ in der App, Kabelübertragung und Anwendung erweiterter LUTs per Real Time LUT direkt in der Kamera.