LK Samyang AF 14-24mm F2.8 FE – kompaktes Ultraweitwinkel-Zoom kommt auch für L-Mount

Samyang kündigt eine L-Mount-Version des LK Samyang AF 14-24mm F2.8 an. Das Objektiv, das Samyang gemeinsam mit dem deutschen Optikspezialisten Schneider-Kreuznach entwickelt hat, ist seit einem Jahr ausschließlich für spiegellose Sony-Kameras mit FE-Bajonett erhältlich.

Das Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv deckt einen Brennweitenbereich von 14 bis 24 Millimetern ab und hält dabei durchgehend eine Lichtstärke von f/2.8. Bei 14 Millimetern beträgt der Bildwinkel 114,2 Grad — weit genug, um einen engen Innenraum vollständig abzubilden oder eine Bergkette von Horizont zu Horizont einzufangen. Die kurze Naheinstellgrenze von 18 Zentimetern erlaubt zudem ungewöhnliche Perspektiven aus nächster Nähe, etwa bei Architekturdetails oder Umgebungsporträts.

Die L-Mount-Version übernimmt die optische Konstruktion der Sony-Variante unverändert. Samyang gibt die Länge mit 86,8 Millimetern und das Gewicht mit 441 Gramm an – für ein F2.8-Ultraweitwinkel-Zoom ist das vergleichsweise handlich. Der Autofokus wird von einem linearen Schrittmotor (STM) angetrieben, der leise genug arbeitet, um bei Videoaufnahmen keine störenden Geräusche zu erzeugen.

Das optische System besteht aus 15 Linsenelementen in 11 Gruppen und soll eine gleichbleibende Schärfe von der Bildmitte bis zu den Bildrändern sicherstellen. Für eine hohe Abbildungsqualität selbst bei Offenblende kommen drei asphärische (ASP), fünf hoch brechende (HR) und drei Elemente mit besonders niedriger Dispersion (ED) zum Einsatz. Das optimierte Design reduziert laut Samyang auch die sagittale Koma, sodass Punktlichtquellen wie Sterne klar wiedergegeben werden – was das Objektiv auch für Astrofotografie interessant macht.

Am vorderen Ende des Gehäuses befindet sich ein Fokusring, direkt dahinter der Zoomring, beide mit unterschiedlicher Textur. Mit dem Samyang Lens Manager lässt sich der Fokusring so programmieren, dass er im Autofokusmodus (AF) als Blendenring fungiert. Ein AF/MF-Umschalter und eine frei programmierbare Funktionstaste, die auf Schärfespeicherung voreingestellt ist, gehören ebenfalls zur Ausstattung. Über einen USB-C-Anschluss lässt sich die Firmware aktualisieren. Das Gehäuse ist gegen Spritzwasser und Staub abgedichtet.

Das Frontgewinde hat einen Durchmesser von 77 Millimetern und nimmt handelsübliche Schraubfilter auf. Bei vielen Ultraweitwinkel-Zoomobjektiven ist das aufgrund der stark gewölbten Frontlinse nicht möglich – Fotografen müssen dann auf große und teure Rechteck-Filterhalter ausweichen. Beim Samyang AF 14-24mm F2.8 L lassen sich hingegen Graufilter, stufenlos einstellbare Graufilter (Variable ND) und Zirkularpolfilter direkt aufschrauben.

Kompatibel ist das Objektiv mit allen Kameras, die den L-Mount-Standard nutzen — darunter Modelle von Leica (SL3-S), Panasonic (LUMIX S1 IIE), Sigma (FP-L) sowie Filmkameras wie die RED Komodo 6K und die Blackmagic PYXIS 6K.

Das neue Objektiv ist Teil einer geplanten Trilogie kompakter F2.8-Zoomobjektive von Samyang: Nach dem AF 14-24mm F2.8 und dem bereits erhältlichen AF 24-60mm F2.8 soll als drittes Glied das AF 60-180mm F2.8 folgen, das bislang nur angekündigt wurde. Zusammen würden die drei Objektive einen Brennweitenbereich von 14 bis 180 Millimetern bei konstanter Lichtstärke abdecken — ein in sich geschlossenes System für Fotografen und Filmemacher, die mit möglichst wenig Gepäck auskommen wollen.

Das Samyang AF 14-24mm F2.8 L kommt ab Ende Mai 2026 in den Handel. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 1049 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von LK Samyang.