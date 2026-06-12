Schneider Kreuznach/LK Samyang 60-180mm f/2.8 FE steht in den Startlöchern

Bereits im Februar auf der CP+ in Japan hatte LK Samyang ein Vorserienmodell des im September 2025 angekündigten 60-180mm f/2.8 FE gezeigt, jetzt steht es kurz vor der Markteinführung. Das in Kooperation mit dem deutschen Traditionsunternehmen Schneider-Kreuznach entwickelte E-Mount-Objektiv ergänzt die gemeinsam entwickelte Zoomserie, die bereits das AF 14–24 mm F/2.8 und das AF 24–60 mm F/2.8 umfasst. Obwohl es erst am 25. Juni offiziell vorgestellt werden soll, ist es schon bei Aliexpress mit sämtlichen Spezifikationen für 1063 Euro gelistet.



Das LK Samyang AF 60–180 mm F/2.8 FE verfügt über ein Floating-Focus-System, das die Bildschärfe über den gesamten Entfernungsbereich von der Nahdistanz bis unendlich konstant halten soll. Der Autofokus wird von einem linearen Schrittmotor angetrieben. Für ein Telezoom ungewöhnlich ist die kurze Naheinstellgrenze von nur 35 Zentimetern. Zusammen mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:3,8 (0,26-fach) eignet sich das Objektiv auch für Detailaufnahmen kleiner Motive.

Das Gehäuse des 730 Gramm schweren und 149 mm langen Telezooms besteht aus einer Aluminiumlegierung und ist gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet. Zusätzlich schützt eine wasser- und ölabweisende Vergütung der Frontlinse vor Verschmutzungen.

Zur Ausstattung gehören eine frei belegbare Funktionstaste, ein AF/MF-Schalter für den Wechsel zwischen Autofokus und manuellem Fokus, separate Fokus- und Zoomringe, ein 77-Millimeter-Filtergewinde sowie ein USB-C-Anschluss fdür Firmware-Udates. Ein Zoom-Lock-Schalter verhindert, dass der Tubus beim Transport ungewollt ausfährt. Über die „LK Lens Management-Software“ lässt sich der Fokusring in Verbindung mit kompatiblen Kameras als Blendenring konfigurieren.







