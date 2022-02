Naturfotowettbewerb: BigPicture

Bereits zum 9. mal sind Profi- und Hobbyfotografen weltweit eingeladen, an der BigPicture: Natural World Photography Competition teilzunehmen. Bei dem jährlich ausgerichteten Wettbewerb werden Bilder gesucht, die die Vielfalt des Lebens auf der Erde zeigen und dazu anregen, Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Artenvielfalt zu ergreifen. Die Gewinnerbilder werden in der „California Academy of Sciences“ in San Francisco ausgestellt.

Der Wettbewerb wird in den folgenden sieben Kategorien aus den Bereichen aus den Bereichen Natur, Tierwelt und Naturschutz ausgerichtet: Art of Nature, Aquatic Life, Winged Life, Landscapes, Waterscapes und Flora, Terrestrial Wildlife, Human/Nature und Photo Story: Actioning.

Wer teilnehmen möchte, muss sich online registrieren und spätestens bis zum 1.3.2022 seine Bilder hochladen (bis zu 10 Bilder pro registrierter E-Mail-Adresse). Als Teilnahmegebühr sind 25 USD für bis zu 10 Bilder zu entrichten. Für eine Photo Story beträgt die Gebühr 15 USD je Story mit 4 bis 6 Bildern.

Der Gewinner des Hauptpreises erhält 5.000 USD für das beste Gesamtbild des BigPicture Natural World Fotowettbewerbs 2022. Zudem werden seine Bilder in der jährlichen Ausstellung in der California Academy of Sciences gezeigt. Die Erstplatzierten der sieben Kategorien erhalten jeweils 1.000 USD in bar und werden ebenfalls in der Jahresausstellung gezeigt. Bis zu sechs weitere Finalisten erhalten eine Anerkennungsurkunde für jede Kategorie, mit Ausnahme der Kategorie Fotostory. In dieser wird lediglich der erste Platz prämiert.

Weitere Informationen zur BigPicture: Natural World Photography Competition finden Sie hier.