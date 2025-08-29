Datacolor richtet Fotowettbewerb zum Thema „Grün“ aus

Der Farbmanagementspezialist Datacolor hat einen Fotowettbewerb ausgeschrieben, bei dem es für die fünf bestplatzierten Teilnehmer Preise im Gesamtwert von 4200 Euro zu gewinnen gibt. Das Unternehmen ruft Fotografen aller Erfahrungsstufen und Genres auf, bis zu drei ihrer Aufnahmen zum Wettbewerbsthema „Grün“ einzureichen. Die Einreichungsphase läuft bis zum 12. Oktober 2025.

Gefragt sind Motive, die das Motto „Grün“ auf kreative Weise umsetzen. Meist werden mit der Farbe Grün Begriffe wie Natur, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Leben, Wachstum oder Hoffnung assoziiert. Es bleibt jedoch den Teilnehmern überlassen, ob sie in Ihren Bildern die Farbe vollflächig, als Akzent oder gar nicht einsetzen – solange der inhaltliche Bezug zu den mit der Farbe assoziierten Themen erkennbar ist.

Die Preise des Wettbewerbs werden von den Sponsoren B+W Filter, DigitalPhoto, dPunkt Verlag, FotoTV, Kreativstudio Pavel Kaplun Art, Patona, Rheinwerk Verlag, Rollei und Tamron bereitgestellt. Die von einer Fachjury prämierten fünf Gewinner erhalten Sach- und Gutscheinpreise mit einem Gesamtwert von rund 4.200 Euro. So winkt etwa dem Erstplatzierten ein Einkaufsgutschein für den Tamron-Shop im Wert von 800 Euro, das Spyder Print Studio von Datacolor und ein Jahreszugang zu FotoTV. Für die weiteren Plätze gibt es Fotofilter, Fachbücher, LED-Leuchten, Bildbearbeitungskurse sowie E-Book-Pakete.

Ergänzend bewertet das Publikum in einem eigenen Online-Voting Beiträge – die beliebtesten Motive erhalten mit dem Spyder Checkr Photo sowie dem Spyder Cube praktische Werkzeuge für den fotografischen Alltag. Abgestimmt wird auf der Datacolor-Website bis zum 7. November, die Bekanntgabe erfolgt am 11. November 2025 auf dem Facebook-Kanal von Datacolor.

Eine Teilnahme ist ausschließlich digital möglich. Ausführliche Informationen zur Teilnahme und technischen Anforderungen finden Sie auf den Internetseiten von Datacolor.

Preise im Überblick

1. Platz (Gesamtwert ca. 1.550 €):

Gutschein für den Tamron-Shop im Wert von 800 €

Datacolor Spyder Print Studio

„Maike Jarsetz‘ Digitale Dunkelkammer“, erschienen im dpunkt.verlag

FotoTV. Jahreszugang

DigitalPhoto E-Book-Paket, bestehend aus sechs E-Books

2. Platz (Gesamtwert ca. 1.150 €):

Datacolor LightColor Meter

Kaplun Kreativ Akademie

Patona Premium LED 120W COB ML-1200

„Lightroom Classic – Schritt für Schritt zu perfekten Fotos“ von Maike Jarsetz, erschienen im Rheinwerk Verlag

FotoTV. 3-Monatszugang

DigitalPhoto E-Book-Paket, bestehend aus sechs E-Books

3. Platz (Gesamtwert ca. 720 €):

Datacolor Spyder Photo/Video Kit

Rollei SmokeMaster

„Kreative Naturfotografie“ von verschiedenen Autoren, erschienen im dpunkt.verlag

„Fotografen sehen mehr– die Wunderwelt des Alltäglichen“ vom Kreativstudio Kaplun

DigitalPhoto E-Book-Paket, bestehend aus sechs E-Books

4. Platz (Gesamtwert ca. 430 €):

Datacolor SpyderPro

B+W Master Clear, Filterdurchmesser nach Wahl

„Naturfotografie – Die große Fotoschule“ von Hans-Peter Schaub, erschienen im Rheinwerk Verlag

„Fotografen sehen mehr– die Wunderwelt des Alltäglichen“ vom Kreativstudio Kaplun

5. Platz (Gesamtwert ca. 320 €):﻿

Datacolor Spyder Celebration Kit

„Makrofotografie – Die große Fotoschule“ von Kyra und Christian Sänger, erschienen im Rheinwerk Verlag

FotoTV. 3-Monatszugang

Jury-Mitglieder