KI-Prompt Inspiration: Retrofuturismus

Der Begriff „Retrofuturismus“ fasst eine in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts äußerst populäre Illustrationsweise zusammen. Ihr Gegenstand war die die Idee der Zukunft, wie sie vor rund einem halben Jahrhundert vorherrschte.

Meist ging es in den Bildern um Weltraumreisen, Architektur und Mobilität. Der Stil war eine comicartige Umsetzung mit viel Sonnenschein und blauem Himmel – charakteristisch für den ungetrübten Fortschrittsglauben der Nachkriegszeit.

Midjourney Recherche

Kann man bei Midjourney recherchieren? Ja, man kann. Es reicht einfach das jeweilige Thema in den „/Image“-Prompt einzugeben und sich die Ergebnisse mithilfe der Reroll-Schaltfläche in mehreren unterschiedlichen Berechnungen anzusehen.

retrofuturism –v 5 –ar 16:9

Ähneln sich die Ergebnisse zu sehr, hilft es den Parameter „Chaos“ zu bemühen und mit einem hohen Wert die Variationsbreite der Umsetzung zu verstärken:

retrofuturism –ar 16:9 –chaos 100

Hier sieht man schon deutlich, dass der ursprünglich süßliche 60er Jahre Stil erheblich technischer wird, um am Ende (rechts unten) fasst schon an eine moderne Form der Ästhetik des Tron-Films von 1982 zu erinnern.

Das Ergebnis dieser visuellen Recherche zeigt: Midjourney kann den Stil prinzipiell, verbindet ihn aber vor allem mit Autos, Luftfahrt und Architektur.

Retrofuturtismus + Eigenes Thema

Ich erinnere an eine gang bestimmte derartige Illustration, die mein kindliches Gemüt beeindruckt hat. Zu sehen war eine Familie, die ein Gesellschaftsspiel spielend mit einem autonom fahrenden Auto auf Reisen war. Im Web fand ich das Bild trotz eingehender Recherchen nicht. So wollte ich ein ähnliches Motiv mithilfe der KI nachempfinden. Der erste Versuch:

professional retrofuturism illustration, a family playing a party game in a self driving car, on highway leading trough a future landscape, –ar 16:9

Ups, der ging daneben. Die ausführlichere Beschreibung „Professional retrofuturism Illustration“ war gut gemeint, aber augenscheinlich schlecht umgesetzt, denn die Ästhetik wirkt fast zeitgenössisch modern und verliert ihren altertümlichen Charme.

highly detailed retrofuturism, a family playing a party game in a self driving car, on highway leading trough a future landscape –ar 16:9

Schon besser, eher comichaft, aber es fehlt immer noch der rechte retrofuturistische Charme. Vielleicht reicht es ja einfach nicht aus, sich nur auf den Stil festzulegen. Möglicherweise hilft ein Verstärker, zum Beispiel wie der Name eines der Künstler, die für diesen Stil bekannt waren. Ich habe wieder (diesmal bei Google) recherchiert und bin auf einen Illustrator mit Namen „Arthur Radebaugh“ gestoßen. Ein Test bei Midjourney ergab, dass auch das KI-System ihn kennt.

retrofuturism scene by Arthur Radebaugh

Der Versuch, den Stil mit meinem Thema zu kombinieren gestaltet sich eher zäh. Midjourney muss jetzt mehrere Bildkonzept zusammenbringen: autonomes Autofahren, Familie, Spiele spielen, Zukunft und eine bestimmt Form der Illustration. Daran scheitert es wie man sehen kann. Vielleicht liegt es an der Eingabe der Informationen auf konventionelle Weise, also durch einen Prompt, der kurz, knapp und deskriptiv angelegt ist.

ene by Arthur Radebaugh, a family playing a party game, in a self driving car, on highway a highway that runs through a future landscape –ar 16:9

Alternative Multiprompt

Teile von Prompts kann man nach Wunsch gewichten, wenn man die Bildelemente nicht nur durch ein Komma, sondern durch doppelte Doppelpunkte (::) trennt und sie mit einer Gewichtungszahl versieht.

a family playing games in a self driving car, on highway a highway :: Retrofuturism by Arthur Radebaugh::1 –ar 16:9

Aber auch das sieht nicht so aus wie ich es mir vorstelle. Es hilft möglicherweise ein neuer Versuch mit einem veränderten Prompt-Konzept, das die spielende Familie in den Vordergrund stellt.

A couple and two children playing a game, in a self-driving car with a glass roof, driving on a highway, viewed from a high birds perspective ::Retrofuturism theme by Arthur Radebaugh::1 –ar 16:9

ChatGPT: Hilfe einer andern KI

Es wird etwas besser, aber so richtig will das Ergebnis mit meinen Vorstellungen nicht harmonieren. Auch etliche (hier nicht gezeigte) Varianten später kommt es dem Ziel immer noch nicht näher. Also ein anderer Versuch: Ich lasse mir den Retrofuturismus Midjourney Prompt teils von ChatGPT schreiben. Mein ChatGPT-Prompt dafür lautet:

Im ersten Schritt habe ich nur den ersten Absatz des ChatGPT-Ergebnissees als Prompt genutzt.

A captivating retrofuturistic illustration inspired by Arthur Radebaugh’s visionary concept of self-driven cars, featuring a happy family of four – a couple and their two children – immersed in a game as they enjoy a ride in their autonomous vehicle. The scene is captured from a high bird’s-eye perspective, allowing the viewer to peer through the car’s transparent glass roof and observe the family’s joyful interaction. –ar 16:9

In zweiten Durchlauf das ganze Ergebnis mit der ChatGPT eigenen sprachlichen Redundanz, die ich im Englischen nur mit allergrößter Mühen und ganz bestimmt nicht so eloquent zustande bekäme.

A captivating retrofuturistic illustration inspired by Arthur Radebaugh’s visionary concept of self-driven cars, featuring a happy family of four – a couple and their two children – immersed in a game as they enjoy a ride in their autonomous vehicle. The scene is captured from a high bird’s-eye perspective, allowing the viewer to peer through the car’s transparent glass roof and observe the family’s joyful interaction. The illustration is meticulously crafted using a high-resolution digital format, with a graphic tablet and advanced illustration software to emulate Radebaugh’s distinctive artistic style and attention to detail. The color palette reflects the retrofuturistic theme, combining warm, nostalgic tones with vibrant hues that capture the sense of innovation and progress. The self-driving car’s design is sleek and streamlined, showcasing advanced technology and a spacious interior that provides ample room for the family to relax and engage in leisurely activities. The vehicle effortlessly navigates a modern, elevated highway that stretches out into the distance, winding its way through an imaginative cityscape of towering skyscrapers and avant-garde architecture. In the background, the city’s skyline and infrastructure evoke a sense of wonder and possibility, with subtle retrofuturistic elements such as flying vehicles, neon signs, and cutting-edge transportation systems that exemplify the era’s optimistic vision of the future. The lighting in the illustration is carefully designed, with soft, diffused sunlight casting long shadows across the elevated highway and the city below, adding depth and dimension to the scene. The warm, golden tones of the sunlight contrast with the cooler hues of the cityscape, creating a visually striking composition. This engaging and masterfully executed illustration pays tribute to Arthur Radebaugh’s original ideas while offering a contemporary reinterpretation, envisioning a future where autonomous vehicles transform the way families travel and connect with one another. –ar 16:9

Inhaltlich ist das Ergebnis nun deutlich besser. Doch nicht optimal. Daher sollten ein paar Gewichtungen erfolgen und der Text lässt sich sicher auch etwas eingrenzen.

A captivating 1960s retrofuturistic panorama by Arthur Radebaugh::4 featuring a happy family of four – a couple and their two children – immersed in a game as they enjoy a ride in their self driving aiutomobile::5 The scene is captured from a high bird’s-eye perspective, allowing the viewer to peer through the car’s transparent glass roof and observe the family’s joyful interaction::2 The illustration is using a high-resolution digital format to emulate Radebaugh’s distinctive artistic style and attention to detail. The color palette reflects the retrofuturistic theme, combining warm, nostalgic tones with vibrant hues that capture the sense of innovation and progress. :: The self-driving car’s design is sleek and streamlined, showcasing advanced technology and a spacious interior that provides ample room for the family to relax and engage in leisurely activities. The vehicle effortlessly navigates the highway that stretches out into the distance, winding its way through an imaginative cityscape of towering skyscrapers and avant-garde architecture :: In the background, the city’s skyline and infrastructure evoke a sense of wonder and possibility, with subtle retrofuturistic elements that exemplify the era’s optimistic vision of the future::2 –ar 16:9

Wieder besser, aber immer noch nicht wirklich befriedigend.

Fazit

Vermutlich sind relativ wenige Bilder in der Trainingsvorlage, wenn es um das Thema Retrofuturismus geht. Ich wurde mit den Ergebnissen trotz mehrerer Stunden des Experimentierens nicht sonderlich glücklich. Aber vielleicht war mein Bild, das ich in Erinnerung hatte, noch zu konkret für meine Ausdrucksmöglichkeiten. Oder für die Möglichkeiten von Midjourneys Version 5. Selbst die redundanten Prompt-Variantionen von ChatGPT waren in diesem Fall keine Hilfe. Da freut es umso mehr, dass Version 6 von Midjourney bereits im Anmarsch sein soll.