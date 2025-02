Roland Günter: Kino-Objektive und Naturfotografie

Mit seinen Bildern und Erfahrungen hat auch Roland Günter zum Gelingen des neuen Buchs über historische Kino-Objektive beigetragen. Der Forstingenieur ist hauptberuflicher Naturfotograf und setzt sich seit über 30 Jahren für den Erhalt biologischer Vielfalt ein. Seine Aufnahmen erscheinen in renommierten Magazinen und begeistern in Multivisionsvorträgen.

Das Macro-Yvar 150/3.3 ermöglicht mit einer MFT-Kamera faszinierende Aufnahmen (Roland Günter).

Roland besitzt eine exquisite Sammlung alter Kino-Objektive. Doch er weiß, dass durch Technik allein keine sehenswerten Bilder entstehen: „Fotos und Geschichten müssen emotional ansprechen, und gute Fotos macht man nicht im Vorbeigehen.“ Roland steigt dafür auch in den Froschteich.

Diesem Frosch spendierte die c’t Fotografie 6/2024 eine eigene Doppelseite (Projektionsobjektiv Angénieux AX Type-65 90–95 mm, Roland Günter).

Beim Fotografieren beweist der Naturfotograf eine bemerkenswerte Geduld. Die Begeisterung für seine kleinen Protagonisten vor der Linse ist groß. Wie es aussieht, wenn Roland in seinem Element ist und sie fotografiert, beschreibt seine Frau Karin so: Falls man morgens einen Mann bäuchlings am Wegesrand liegen sehe und derselbe am Abend immer noch dort ausharre, müsse man keinen Rettungswagen rufen. Das sei nur ihr Mann, von der Verhaltensweise eines Insekts in den Bann gezogen.

Roland nutzt seine D-Mount-Optiken auch an Vollformatkameras im APS-C-Modus (Trioplan 36/2).

Auf seiner Website Makro-Treff bietet Roland neben vielen außergewöhnlichen Aufnahmen und Tipps & Tricks fürs Fotografieren.

Obwohl seine ersten Aufnahmen „wie durch die Klobrille fotografiert“ aussahen, blieb Roland am Ball. Inzwischen nutzt er die eigenwilligen Kino-Optiken auch an Vollformatkameras. Und seine Aufnahmen erfüllen selbst hohe Qualitätsansprüche kritischer Bildredakteure – der besondere Look begeistert auch sie.

In Vintage-Makro-Workshops vermittelt er sein Wissen über die Naturfotografie mit alten Objektiven. Den Teilnehmern stehen dabei über 80 restaurierte Vintage-Objektive zur Verfügung. Für den Einstieg empfiehlt Roland Objektive mit 25 bis 50 Millimetern Brennweite. Seine erste Wahl wären ein Cooke Kinic 25/1.5 oder das Dallmeyer 25/1.9. Zu seinen persönlichen Favoriten zählen auch das Trioplan 75/2.8 sowie Kino- und Makro-Plasmat – alle vor 1945 von Hugo Meyer in Görlitz

Roland nähert sich seinen Motiven bis auf wenige Zentimeter (Wollensak Cine Raptar 38/3.5).