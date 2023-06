KI Prompt Inspiration: Tierfotografie

In der Tierfotografie kennt man grundsätzlich zwei bis drei Disziplinen. Den Großteil machen die Erinnerungsbilder an Haustiere aus. Die anspruchsvolle Tierfotografie befasst sich mit Wildtieren in ihrer natürlichen Umgebung. Und dann gibt es noch ein paar eher kreative Fotografen, die Tiere unter Studiobedingungen in Studio aufnehmen. Alle das geht natürlich auch mit KI-Bildern. Erinnerungsbilder sind logischerweise kein KI-Metier.

Im Studio

studio photography of a blowfish

Studiofotos von Tieren dagegen im Vergleich zu echten Forts extrem einfach umzusetzen, ungefährlich für Leib und Leben und optisch meist sehr attraktiv. Nur mit der zoologischen Präzision hapert es – zumindest bei exotischen Tieren.

In der Natur

nature photography, lion family –ar 3:2

Fotos von wilden Tieren in ihrer natürlichen Umgebung produziert Midjourney schon mit Minimalprompts. Damit die Bildkomposition und die Farbigkeit auch höheren Ansprüchen genügt, hilft als Vorgabe »nature photography«, danach einfach das Motiv in Kurzbeschreibung anfügen. Wer mehr von der Umgebung sehen möchte, wählt ein Querformat.

nature photography, lion family playing –ar 3:2

Wer möchte, kann die Statik der Situation mit einem zusätzlichen Verb dynamisieren. Ob dabei immer das herauskommt, was man sich vorgestellt hat, bleibt fraglich.

Am falschen Ort

Unterhaltsamer wir das Spiel, wenn man die Tiere per KI an Orte best, an denen sie bei aktuellen Stand de Klimaerwärmung noch nichts zu suchen haben.

nature photography, Lion familiy on ice shelve –ar 3:2

Es müssen natürlich auch nicht immer nur Löwen sein.

nature photography, giraffe in arctic sea Ice

nature photography, Oryx antelope in Polar Ice Cap

Herausfordernder wird es, wenn man versucht wilde afrikanische Tierarten in heimische Gefilde zu verpflanzen.

nature photography, Hippopotamus in german beech forest

nature photography, Gorilla in german oak forest

Manchmal zeigt sich der beabsichtigte visuelle Kontrast deutlich wie beim Flusspferd im Buchenwald, aber schon der Gorilla im deutschen Eichenwald könnte sich rein optisch auch in seiner natürlichen Umgebung aufhalten.

Mehr Landschaft

Zum Abschluss entführen wir einen afrikanischen Elefanten in den Schwarzwald und schauen, mit welchen sprachlichen Tricks wir möglichst viel von der deutschen Wald-und Gebirgslandschaft mit aufs Bild bekommen.

nature photography, African Elephant in black forrest

nature photography, African Elephant in black forrest –ar 3:2

nature panorama photography, African Elephant in black forrest –ar 3:2