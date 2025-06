Mammut Wettbewerb für Outdoor-Fotografen: Natur, Abenteuer und eine weltweite Schatzsuche

Der Schweizer Bergsport-Ausrüster Mammut lädt Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt zum Mammut Fotowettbewerb 2025, bei dem es Preise im Gesamtwert von 60.000 Euro zu ergattern gibt, ein. Noch bis zum 15. Juli 2025 können Teilnehmer ihre besten Naturaufnahmen über die Mammut-Website einreichen, über Instagram in einer exklusiven Kategorie bis zum 15. Juni. Der Wettbewerb richtet sich an alle, vom ambitionierten Hobbyfotografen bis zur erfahrenen Profi-Fotografin. Im Mittelpunkt stehen Bilder, die besondere Orte, eindrucksvolle Begegnungen und die Faszination des Draußenseins zeigen.

Buche ein Zimmer mit Aussicht

Kategorien und Jury

Die Jury setzt sich aus Experten für Fotografie, Outdoor-Aktivitäten und Markenkommunikation sowie Markenbotschaftern von Mammut zusammen. Sie bewertet die Einsendungen anonym und nach thematischer Passgenauigkeit. Zur Auswahl stehen sechs Kategorien:

„Buche ein Zimmer mit Aussicht“ – Landschaften und Base Camps

„Verpasse keine Sehenswürdigkeiten“ – Lieblingsorte

„Chill mit den Locals“ – Unvergessliche Begegnungen mit Menschen oder Tieren

„Meide Touristenfallen“ – Verborgene Schätze in der Natur

„Speise unter freiem Himmel“ – Kulinarische Momente

„Check-In Early“ – Exklusive Instagram-Kategorie

Ein Bild, das etwa die ersten Sonnenstrahlen auf einem abgelegenen Bergrücken einfängt, passt in die Kategorie „Zimmer mit Aussicht“. Wer eine Begegnung mit einer Herde Steinböcke dokumentiert, findet sich in „Chill mit den Locals“ wieder. Auch kulinarische Erlebnisse am Lagerfeuer oder der Blick auf einen stillen See im Morgengrauen sind gefragt.

Preise im Gesamtwert von 60.000 Euro

Der Preis für den Gesamtsieger hat einen Wert von über 12.000 Euro. Er umfasst ein Leica SL2-S Kamera-Kit mit 24–70mm-Objektiv, zwei Economy-Class-Flugtickets mit der Fluggesellschaft SWISS, zwei Swiss Travel Pässe für die 1. Klasse (jeweils sieben Tage), ein Mammut Deluxe Sommer-Kit mit umfangreicher Outdoor-Ausrüstung, ein geführtes Bergerlebnis mit ZERMATTERS und zwei Übernachtungen in Zermatt, Schweiz.

Zusätzlich gibt es Preise für die sechs Gewinner der Kategorien und für 24 Finalisten.

„Finders/Keepers“: Die globale Schatzsuche

Zum Auftakt des Wettbewerbs startet Mammut eine internationale Schatzsuche unter dem Motto „Finders/Keepers“. Bekannte Outdoor-Athleten wie Adam Ondra und Jérémie Heitz verstecken gemeinsam mit Mammut hochwertige Ausrüstungspakete und Leica Kameras an geheimen Orten weltweit. Auch der Mammut-CEO Heiko Schäfer beteiligt sich und versteckt ein Paket in der berühmten Eiger-Nordwand. Wer eines der Pakete findet, darf es behalten und kann die Ausrüstung direkt für den Fotowettbewerb nutzen. Hinweise zu den Verstecken gibt es auf den Social-Media-Kanälen von Mammut. Die Schatzsuche ist unabhängig vom eigentlichen Wettbewerb und keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Teilnahme und weitere Informationen

Die Teilnahme am Wettbewerb ist offen für alle Erfahrungsstufen. Einsendeschluss ist der 15. Juli 2025 um 23:59 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Ausnahme: Einreichungen für die Kategorie „Check-In Early“ auf Instagram sind nur bis Mitternacht MESZ am 15. Juni 2025 möglich.

Weitere Informationen, insbesondere die ausführlichen Teilnahmebedingungen, und die Möglichkeit zur Einreichung finden sich auf der Website von Mammut.