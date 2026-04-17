Firefly KI-Assistent: Was Adobe für den Bildbearbeitungs-Workflow verspricht – und warum Profis noch warten müssen

Wer in diesen Tagen auf eine Revolution im Photoshop-Workflow hofft, sollte die Euphorie noch etwas zügeln: Adobes Firefly KI-Assistent sorgt für reichlich Gesprächsstoff, bleibt vorerst ein Versprechen. Die neue Wunderwaffe für Bildbearbeiter und Fotografen ist offiziell angekündigt, aber absehbar noch nicht verfügbar. Wer sich jetzt schon auf automatisierte Retusche, intelligente Composings und einen nahtlosen Dialog mit der Software freut, muss sich mit einer Warteliste begnügen – und mit Adobes Visionen, die durchaus neugierig machen.

Ein Assistent, der (noch) keiner ist

Adobe inszeniert den Firefly KI-Assistenten als logische Weiterentwicklung von „Project Moonlight“, das bereits auf der letzten MAX-Konferenz für Aufsehen sorgte. Nun soll ein einziger, kontextsensitiver Gesprächspartner sämtliche kreativen Werkzeuge aus Photoshop, Lightroom, Illustrator und Co. orchestrieren – und das alles über eine natürliche Spracheingabe. Die Idee: Der Nutzer beschreibt, was er erreichen will, und der Assistent setzt die passenden Werkzeuge und KI-Modelle in Bewegung. Dabei bleibt die Kontrolle stets beim Anwender, denn sämtliche Ergebnisse lassen sich wie gewohnt bis auf die Pixelebene nachbearbeiten.

Doch all das bleibt vorerst Theorie. Adobe kündigt eine öffentliche Beta „in den kommenden Wochen“ an, ein konkretes Startdatum gibt es nicht. Wer zu den Ersten gehören will, kann sich auf eine Warteliste setzen lassen. Da muss man allerdings eine Menge Angaben zur Person machen, bis man auch nur die Chance erhält, zu den frühen Testern zu gehören.

Details zu Preisen oder regionalen Einschränkungen hält Adobe bislang zurück. Fest steht nur: Ohne Firefly-Abo wird es keinen Zugang geben, und wie tief der Assistent in die Creative Cloud integriert wird, bleibt abzuwarten.

Workflow-Versprechen: Von der Routine zur Regie

Was Adobe in Aussicht stellt, klingt nach einer echten Arbeitserleichterung für alle, die täglich mit Bildbearbeitung zu tun haben. Der Assistent soll nicht nur einzelne Werkzeuge bedienen, sondern komplette Arbeitsabläufe quer durch verschiedene Programme steuern. Wer etwa ein Porträt retuschieren, den Hintergrund austauschen und das Ergebnis für eine Kampagne aufbereiten will, könnte dies künftig mit wenigen Sätzen erledigen – der Assistent übernimmt die Regie, schlägt Zwischenschritte vor und merkt sich sogar persönliche Vorlieben und Stilrichtungen.

Die sogenannte Creative Skills Library soll dabei helfen, wiederkehrende Aufgaben als „Skills“ zu speichern und mit einem einzigen Befehl abzurufen. Über die Zeit lernt der Assistent, welche Werkzeuge und Looks bevorzugt werden, und passt sich dem individuellen Workflow an. Besonders für Profis, die Wert auf Konsistenz und Effizienz legen, klingt das nach einer willkommenen Entlastung – sofern die Praxis hält, was die Ankündigung verspricht.

Kontrolle bleibt beim Nutzer – zumindest laut Adobe

Ein zentrales Versprechen: Trotz aller Automatisierung bleibt der Nutzer der kreative Kopf. Der Assistent liefert Vorschläge, orchestriert Werkzeuge und KI-Modelle, doch sämtliche Ergebnisse sind vollständig editierbar; in den nativen Formaten der jeweiligen Adobe-Programme. Wer also Wert auf Präzision und individuelle Handschrift legt, soll auch künftig nicht auf die gewohnten Werkzeuge verzichten müssen. Adobe betont, dass der Assistent sich dem jeweiligen Inhalt anpasst, egal ob Foto, Video, Grafik oder Marken-Asset, und den Kontext beim Wechsel zwischen den Programmen mitnimmt.

Auch die Zusammenarbeit im Team will Adobe neu denken: Über Frame.io lassen sich Projekte teilen, Feedback einholen und Änderungen direkt umsetzen. Sogar die Integration externer KI-Modelle wie Claude von Anthropic ist in Planung. Damit positioniert sich Adobe als Plattform, die nicht nur eigene, sondern auch fremde KI-Modelle orchestrieren kann.

Zwischen Vision und Realität: Was bleibt für den Moment?

So vielversprechend die Ankündigungen auch klingen – für Bildbearbeiter und Fotografen bleibt der Firefly KI-Assistent vorerst ein Blick in die Zukunft. Wer heute nach dem neuen Workflow sucht, findet nur eine Warteliste und vage Zeitangaben. Die eigentliche Bewährungsprobe steht noch aus: Wie gut versteht der Assistent tatsächlich komplexe Bildaufgaben? Wie präzise und flexibel sind die Ergebnisse? Und wie tief lässt sich der eigene Stil wirklich in die Automatisierung einbinden?

Bis zur öffentlichen Beta bleibt nur, die Entwicklung kritisch zu begleiten und sich darauf einzustellen, dass der Alltag in der Bildbearbeitung bald ein neues Kapitel aufschlagen könnte. Ob der Assistent am Ende wirklich zum unverzichtbaren Werkzeug für Profis wird, entscheidet sich erst, wenn sich das Versprechen in der Praxis bewiesen hat.