Cambo + Pancolar: abgefahrene Effekte direkt aus der Kamera
Modding-Report
Cambo-Optiken als Vorsatz vor einer Normalbrennweite erzeugen faszinierende Bildüberlagerungen. In Kombination mit einem gemoddeten Zeiss Pancolar entstehen ungewöhnliche Abstraktionen und malerische Effekte direkt in der Kamera – ohne Doppelbelichtungen oder zusätzliche Hilfsmittel. Nur in Ausnahmefällen kommt ein Stativ zum Einsatz.
Der bewährte Modding-Klassiker Pancolar bietet bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen die größte Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten – deutlich mehr als ein Helios 44. Die Kombination mit Cambo-Optiken eröffnet zusätzliche Optionen, die Martin J. Kunz beim Experimentieren entdeckte.
Die erzielbaren Effekte unterscheiden sich deutlich – und genau hier setzt der Modding-Guide an: Er bietet fundierte Informationen, praxisnahe Empfehlungen und konkrete Anleitungen zur Auswahl, zum Kauf, zur Adaption und zur Handhabung erprobter Optiken. Über 250 Abbildungen ergänzen den Text, machen Ergebnisse sichtbar und Unterschiede unmittelbar nachvollziehbar. Links und Fußnoten führen gezielt zu weiterführenden Kapiteln und sorgfältig ausgewählten externen Quellen. Frei nach Karl Valentin ließe sich sagen: Alles ist schon fotografiert worden – nur noch nicht mit diesen Objektiven.