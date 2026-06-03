Sony World Photography Awards 2027: Wettbewerb startet mit neuen Kategorien und geänderten Bezeichnungen

Die Sony World Photography Awards nehmen ab sofort Einreichungen für die Ausgabe 2027 entgegen. Die kommende Austragung markiert das 20-jährige Bestehen des Wettbewerbs. Aus diesem Anlass führt die World Photography Organisation (WPO) mehrere Änderungen bei den Wettbewerbsnamen, Kategorien und Teilnahmebedingungen ein.

Einige Siegerbilder der Sony World Photography Awards 2026

Neue Namen für die Hauptwettbewerbe

Die auffälligste Änderung betrifft die beiden größten Wettbewerbsbereiche. Die neuen Bezeichnungen sollen die jeweiligen Einreichungsformate klarer beschreiben. Der bisherige „Professional Competition“ heißt künftig „Series“. Inhaltlich bleibt das Konzept unverändert: Teilnehmer reichen zusammenhängende Bildserien mit fünf bis zehn Fotografien ein. Der bisherige „Open Competition“ trägt künftig den Namen „Single Image“. In diesem Wettbewerb stehen weiterhin Einzelaufnahmen im Mittelpunkt.

Zwei neue Kategorien

Zudem erweitert die WPO das Wettbewerbsspektrum um zwei neue Kategorien.

Im Serien-Wettbewerb kommt die Kategorie „Histories“ hinzu. Sie richtet sich an Projekte, die persönliche, kulturelle oder gesellschaftliche Geschichte dokumentieren und deren Einfluss auf die Gegenwart sichtbar machen.

Der Einzelbild-Wettbewerb erhält die neue Sparte „Animal Portraits“. Ausgezeichnet werden Tierporträts, die Ausdruck, Charakter und Persönlichkeit des Motivs hervorheben. Berücksichtigt werden sowohl Haus- als auch Wildtiere.

Teilnahme an beiden Hauptwettbewerben möglich

Erstmals dürfen Teilnehmer gleichzeitig Beiträge für den Serien- und den Einzelbild-Wettbewerb einreichen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Bilder aus unterschiedlichen Projekten stammen. Eine Fotografie, die Teil einer eingereichten Serie ist, kann daher nicht zusätzlich im Einzelbild-Wettbewerb antreten.

Thema für den Studenten-Wettbewerb

Im Studenten-Wettbewerb lautet das Thema der neuen Ausschreibung „Journeys“ („Reisen“ beziehungsweise „Wege“). Gefragt sind fotografische Serien, die persönliche, gesellschaftliche oder geografische Entwicklungen dokumentieren. Denkbar sind etwa Arbeiten über Pendlerbewegungen, Migration oder Veränderungen innerhalb einer Gemeinschaft.

Preise und Ausstellung

Die Teilnahme an allen Wettbewerben ist kostenlos.

Der Titel „Photographer of the Year“ ist mit 25.000 US-Dollar sowie Sony-Kameraausrüstung dotiert. Der Gewinner des Einzelbild-Wettbewerbs erhält 5.000 US-Dollar.

Die prämierten Arbeiten werden 2027 im Rahmen der jährlichen Ausstellung der Sony World Photography Awards im Somerset House in London gezeigt. Der Gesamtsieger erhält zudem die Möglichkeit, im Folgejahr eine eigene Ausstellung innerhalb der Veranstaltung zu präsentieren.

Einsendeschlüsse

Die Fristen für die Ausgabe 2027 sind gestaffelt:

Studenten-Wettbewerb: 27. November 2026

Einzelbild- und Jugend-Wettbewerb: 5. Januar 2027

Serien-Wettbewerb: 12. Januar 2027

Für Teilnehmer in Deutschland enden die Fristen jeweils um 14:00 Uhr MEZ.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website zum Wettbewerb.