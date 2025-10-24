Instagram integriert KI-Tools für Bildbearbeitung in Stories

Instagram hat die Stories-Funktion mit einer neuen „Restyle“-Option erweitert. Diese nutzt die künstliche Intelligenz von Meta, dem Mutterkonzern von Instagram, um Bearbeitungen von Fotos und Videos direkt in den Stories zu erleichtern. Nutzer sollen jetzt mit einfachen Texteingaben Änderungen an Bildern oder Clips vornehmen können. Das Update mit der neuen Restyle-Funktionalität soll schrittweise weltweit eingeführt werden. Die neuen Möglichkeiten werden im Instagram-Blog ausführlich vorgestellt.

Restyle erlaubt es unter anderem, unerwünschte Objekte im Hintergrund zu entfernen. Wer etwa ein störendes Straßenschild aus einem Foto löschen möchte, kann einfach eine entsprechende Anweisung eingeben. Ebenso lassen sich neue Elemente hinzufügen. Zum Beispiel kann ein Nutzer „Krone auf meinen Kopf“ tippen, und die KI platziert eine Krone als Overlay. Auch Farbänderungen sind möglich, etwa das Umfärben von Haaren oder Kleidung. Dazu können Anwender bei bedarf auf eine Reihe voreingestellter Effekte (Presets) zugreifen.

Auch für Videos bietet Restyle eine Auswahl an vordefinierten Effekten wie „Schnee“, „Unterwasser“ oder „Goldene Stunde“. Diese erzeugen eine bestimmte Stimmung, ohne dass der Nutzer selbst aufwändige Einstellungen vornehmen muss. Zudem gibt es saisonale und kreative Themen wie „Halloween-Geist“ oder Anime-Motive.

Um die Bearbeitung mit Restyle zu starten, müssen Anwender auf das Restyle-Icon (Pinselsymbol) klicken, das nach der Auswahl eines Fotos oder Videos im Bearbeitungsmenü oben erscheint. Über eine Eingabemaske können Anwender direkt mit der Meta-KI kommunizieren. Die KI antwortet, indem sie das gewählte Bild oder Video entsprechend anpasst. Nach Abschluss der Bearbeitung genügt ein Klick auf „Fertig“, um die veränderte Version in der Story zu verwenden oder weitere Elemente wie Texte und Sticker hinzuzufügen.

Instagram beschreibt Restyle als Werkzeug für „kleine oder große Änderungen“ an Stories. Es soll nicht nur das klassische Aufhübschen unterstützen, sondern auch spielerischere Varianten ermöglichen und Trends im Freundeskreis anstoßen. Damit wandelt sich das Story-Format von einer einfachen Foto- oder Videopräsentation zu einer flexiblen, KI-gestützten Bearbeitungsplattform.

Die Neuerung folgt auf frühere KI-gestützte Tools in Instagram und anderen Meta-Diensten, die vorwiegend Filter und einfache Korrektureffekte anboten. Mit Restyle wird der Schritt zu natürlicher Sprache als Steuerelement vollzogen. Das Prinzip ähnelt Googles „Help Me Edit“ in Google Fotos, wo Nutzer ebenfalls per Textbearbeitungen an Bildern veranlassen können.

Die Integration von Meta AI in Instagram Stories soll die Kreativität beflügeln und Anwendern mehr Freiheit geben, visuelle Inhalte individuell zu beeinflussen. Die KI kann auf Komposition, Licht, Stimmung sowie Stil eingehen, was mehr als nur pixelbasierte Korrekturen ermöglicht. Instagram liefert zudem eine Anleitung mit, wie Nutzer bessere Texteingaben formulieren können, etwa spezifisch auf Motiv, Beleuchtung und Gestaltung einzugehen.

Mehr zu Restyle erfahren Sie im Instagram-Blog.