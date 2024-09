Jetzt neu: Die KI-Medienschule des PHOTO+MEDIENFORUM KIEL

Alle reden über Künstliche Intelligenz – über die rasante Entwicklung der Technik und die noch nicht absehbaren Folgen für alle, die sich beruflich oder privat mit visuellen Darstellungen beschäftigen. Aber wo gibt es wirklich objektive, aktuelle und relevante Informationen und Schulungsinhalte zu diesem Thema? Als Antwort auf diese Nachfrage stellt das PHOTO+MEDIENFORUM KIEL jetzt die KI-Medienschule vor.

Das Angebot

Das Angebot der KI-Medienschule ist ein Baukasten-System mit unterschiedlichen Inhalten und Kurs-Formaten. Es startet mit der reinen Technik-Vermittlung auf verschiedenen Kenntnis-Stufen, geht über in Workshops, in denen es um klar abgegrenzte Anwendungen der Technik geht und wird ergänzt um so wichtige Themen wie die rechtliche Situation und individueller Beratung, wie die KI für die Weiterentwicklung des eignen Foto-oder Film-Business genutzt werden kann.

Die konkreten Online-Kurse der ersten Phase

Im Bereich „Technik“

• „Midjourney Einstieg – Kreative Bilderwelten schaffen“ am 25.09.24

• „Midjourney für Fortgeschrittene – Entdecken Sie die Geheimnisse von Midjourney“ am 02.10.24

• „Midjourney Master – Meistern Sie die professionellen Funktionen von Midjourney“ am 09.10.24

• „Midjourney Intensiv – Kreative Bilderwelten auf professionellem Niveau erschaffen“ am 06.11.24

• „Faszinierende Welt KI-Video – eine Übersicht über die besten KI-Videogeneratoren“ am 27.11.24

Im Bereich „Anwendung“

• „30 Postings in 3 Minuten – Wie KI Ihr Social-Game auf ein neues Level hebt“ am 01.10.24

• „Kreativer Wandel in der Portrait-Fotografie: Mit KI zu neuen Aufträgen“ am 08.10.24

• „Texten wie ein Profi auf neuem Geschwindigkeitslevel – mit KI“ am 28.10.24

• „Fotorealistische KI-Bilder mit dem gewissen Extra – Bildgestaltung mit Midjourney & Co“ am 26.11.24

Im Bereich „Hintergrund“:

• „KI im Foto-Business“ am 10.10.24

• „Recht & KI-generierte Bilder“ am 24.10.24

Dozenten der KI-Medienschule

Für alle Kurse konnten Dozentinnen und Dozenten gewonnen werden, die umfangreiche Praxiserfahrung und umfassendes theoretisches Wissen bieten. So finden sich in der Liste der Seminarleiter zum Start neben Adrian Rohnfelder (mehrfach prämierter Profifotograf, Autor und berufenes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Photographie, DGPh) auch Teja Adams (Redakteur und Trainer für den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie an vier Journalistenschulen), Silke Güldner (Coach und Beraterin für Kreative, Autorin des Buchs „Erfolg im Foto-Business“ und Mitglied im Vorstand der Sektion Kunst, Markt & Recht der DGPh) sowie Ines Thomsen aus Linz in Österreich (Peoplefotografin, Dozentin, Mentorin und Markenbotschafterin.)

Zielgruppen

Zielgruppen für das neue Angebot sind alle, die sich für die konkrete Anwendung von KI in den Bereichen Medien, Imaging, Marketing, Social Media, Texten und allen angrenzenden Themen interessieren. Dabei finden sowohl Profis als auch interessierte Amateure die passenden Angebote. Und auch preislich ist die KI-Medienschule äußerst attraktiv. Schon ab 49,- € wird man auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Was ist das PHOTO+MEDIENFORUM

Das PHOTO+MEDIENFORUM beschäftigt sich bereits seit 1957 mit der Aus- und Weiterbildung in der Foto- und Medienbranche und steht dafür, Themen ganzheitlich und mit der nötigen Tiefe zu betrachten. Das Froum garantiert, dass alle Inhalte immer auf dem neuesten Stand der aktuellen Entwicklungen sind.Alle weiteren Informationen und die aktuell buchbaren Kurse finden sich hier auf der Website des PHOTO+MEDIENFORUM.