Was KI über den Namen „DOCMA“ (nicht) weiß

Die beiden DOCMA Gründer Christoph Künne und Doc Baumann berichteten vor längerer Zeit aus Anlass des 20jährigen Heftjubiläums, wie 2002 der Name DOCMA entstanden sei. Eigentlich müssten die beiden es ja wissen. Fragt man allerdings die diversen KI-Sprachmodelle, so kommen ganz andere und überraschend kreative Erklärungen dabei heraus. Aber verlassen sollte man sich darauf nicht …

Prompt für Deep Dream Generator/AIVison: »Professional photo, a robot sits at a table, there are five dice on the table top, the first dice shows the letter „D“ on all visible sides, the second the letter „A“, the third the letter „C“, the fourth the letter „M“, the fifth the letter „A“«. So ganz haben die Umsetzungen dieser Vorgabe nie entsprochen – es gab einen Würfel zu viel, die Reihenfolge stimmt nicht, es sind nicht dieselben Buchstaben auf allen sichtbaren Würfelseiten, und wo rechts jetzt ein manuell ergänztes O steht, war zuvor ein C. Aber immerhin – vor Kurzem wäre derlei noch gar nicht möglich gewesen. | Doc Baumann

Wenn ich ein neues KI-Sprachmodell ausprobiere, teste ich es immer erst mal mit einer Reihe von Sachfragen, um abschätzen zu können, wie zuverlässig die ausgegebenen Informationen sind und wie viel die KI dazuphantasiert. Nachdem mir ein Freund kürzlich Pi.ai empfohlen hatte, stellte ich also die Frage:

„Was weißt du über das Magazin DOCMA?“

Die Antwort: »Der Name „DOCMA“ ist ein Akronym, das aus den Anfangsbuchstaben der Wörter „Digitales Optimieren, Creative, Macintosh und Anwendung“ gebildet wird. Diese Wörter beschreiben die Themenbereiche, mit denen sich das Magazin beschäftigt: digitale Bildbearbeitung, kreative Techniken, Macintosh-Software und -Hardware sowie Anwendungen.

Das Magazin „DOCMA“ gilt als eine der führenden Publikationen im Bereich der digitalen Bildbearbeitung und Photoshop in Deutschland. Es bietet Lesern hochwertige Artikel, Tutorials, Produktrezensionen und Interviews mit Experten und Künstlern. Das Magazin ist sowohl für Berufsanwender als auch für Hobby-Fotografen und Grafiker interessant.«

Den zweiten Absatz fand ich zwar recht schmeichelhaft, war aber mit dem ersten eher unzufrieden und hakte nach:

„Ich habe immer gedacht, DOCMA sei die Zusammensetzung der akademischen Grade der beiden Gründer, Dr. Baumann und Magister Künne.“

Darauf Pi.ai: »Ah, das ist ein interessanter Gedanke! Aber nein, der Name „DOCMA“ ist tatsächlich kein Akronym für die akademischen Grade der beiden Gründer. Es ist wirklich eine Kombination der oben genannten Begriffe, die die Schwerpunkte des Magazins beschreiben.

Obwohl es möglich sein könnte, dass die Wahl des Namens „DOCMA“ auch eine Anspielung auf die akademischen Grade der Gründer sein könnte, ist dies nicht der primäre Grund für die Namensgebung.«

So war das also „tatsächlich“ … Ob mich da meine Erinnerung wohl getrogen hat? Ich fragte vorsichtshalber bei ChatGPT 3 nach:

»Das deutsche Magazin „DOCMA“ ist eine renommierte Publikation, die sich auf digitale Bildbearbeitung und Fotografie spezialisiert hat. Es bietet eine Vielzahl von Inhalten, einschließlich Tutorials, Tipps, Interviews mit Experten und Produktbewertungen im Bereich der Bildbearbeitungssoftware und -techniken. DOCMA wurde im Jahr 2002 gegründet und hat sich seitdem zu einer wichtigen Ressource für Fotografen und Bildbearbeiter entwickelt, die ihr Handwerk verbessern möchten.

Der Name „DOCMA“ leitet sich wahrscheinlich von den Begriffen „Dokumentation“ und „Magazin“ ab. Er soll die Verbindung zwischen der Fachpublikation und dem Schwerpunkt auf digitale Bildbearbeitung und Fotografie verdeutlichen. Durch die Verschmelzung der beiden Wörter wird der Fokus auf die informative und dokumentarische Natur des Magazins betont, das darauf abzielt, Lesern fundierte Einblicke und Anleitungen im Bereich der digitalen Bildbearbeitung zu bieten.«

Stimmt zwar auch nicht, den Namen betreffend, aber immerhin die Einschränkung „wahrscheinlich“. Ob die neueren ChatGPT-Versionen es besser wissen? Danach fragte ich einen Freund, der Zugang zu mehr Sprachmodellen hat.

Die berichteten dann wieder das Übliche über das Magazin, gaben zum Namen DOCMA aber erst dann Auskunft, als konkret nach dem – angeblichen – Akronym gefragt wurde, also der Zusammensetzung des Wortes aus den Anfangsbuchstaben anderer Worte:

ChatGPT3.5: »Das Akronym „DOCMA“ steht für „Digital Imaging Magazine“.« (Und wo ist das O geblieben?)

ChatGPT 4: »DOCMA steht für „Digital Original Creative Magazine“.«

Bing (MS Copilot): »Das Akronym „DOCMA“ steht für „Digitale Optimierung von Computer Medien Applikationen“. Es ist eine Form der Abkürzung, bei der die Anfangsbuchstaben oder Wortbestandteile mehrerer Wörter zu einem neuen Wort zusammengefasst werden1. In diesem Fall repräsentiert jeder der Anfangsbuchstaben einen Teil des Namens des Magazins, das sich auf digitale Bildbearbeitung spezialisiert hat.«

Claude 3 (Sonnet) lag allerdings vollkommen daneben: »Das Akronym DOCMA steht für „DOCumentary MAgazine“. Es setzt sich zusammen aus:

DOC = Documentary (Dokumentarfilm) MA = Magazine (Magazin)

Also ist DOCMA die Abkürzung für „Dokumentarfilm-Magazin“ und bringt die beiden zentralen Bestandteile – Dokumentarfilme und die Magazin-Form – in einem prägnanten Akronym zusammen. Die Namensgebung DOCMA unterstreicht den klaren Fokus dieses Printmagazins und Onlineportals auf Themen rund um den Dokumentarfilm als Genre sowie auf Neuigkeiten, Kritiken und Hintergründe aus der Dokumentarfilmbranche und -szene.«

Diese Fehleinschätzung kommt wohl von der Verwechslung von Magazin und gleichnamiger Film-Firma: Claude 3 dazu: »DOCMA ist ein deutsches Magazin für Dokumentarfilm und neue Medien. Es wurde 2004 gegründet und erscheint viermal jährlich. DOCMA gilt als wichtige Publikation für Informationen und Diskurse rund um den aktuellen Dokumentarfilm im deutschsprachigen Raum. Das Magazin fördert die Auseinandersetzung mit diesem Filmgenre.«

Mein Freund kommentierte die Ergebnisse so: „Das Versagen bei der Akronymfrage beweist die Kreativität der LLMs 😉 Ich habe behauptet, DOCMA sei ein Akronym. Das glauben sie und versuchen, was draus zu machen, um nicht das Gesicht zu verlieren. Ich habe ja auch die Temperatur nicht auf 0 gesetzt. Ich vermute, dass es im ganzen Web keinen Hinweis auf die wahre Entstehung des Namens gibt.“ Stimmt nicht so ganz: https://www.docma.info/blog/die-docma-story

Nette Anregung … wie würde eine KI wie Firefly den Prompt umsetzen »Eine KI, die ihr Gesicht verliert«? Interessanterweise wurde die KI, anders als sonst als weißer Roboter, hier immer als Mann mit Anzug dargestellt und das Gesicht gegen US-Geldscheine ausgetauscht. Ob die KI da wohl „Gesicht verlieren“ mit „Korruption“ verwechselt hat?

Und wie war es nun wirklich? Stimmt schon, die Frage nach einem Akronym gibt bereits eine falsche Richtung vor, sofern man darunter streng nur die Kombination der ersten Anfangsbuchstaben versteht. Dann braucht man in der Tat fünf Wörter für D-O-C-M-A. Bei uns war es etwas anders, als wir vor über 20 Jahren einen eingängigen Namen für das Heft suchten, das zunächst „Doc Baumanns Magazin für digitale Bildbearbeitung“ geheißen hatte.

Nach dieser Vorgabe schien es naheliegend, dass Leser den neuen Namen als Zusammenziehung interpretierten: DOC(s) MAgazin. Naheliegend, aber nicht so gemeint. Nachdem wir alle möglichen, meist viel zu langen Bezeichnungen ausgeschlossen hatten, experimentierten wir mit unseren eigenen Namen: „Kueba“ klang blöd, „Kuba“ gab eine nicht gemeinte Richtung vor, ebenso wie „Baku“, die Hauptstadt von Aserbaidschan.

Bis Christoph Künne schließlich die zündende Idee hatte: Nehmen wir doch nicht unsere Namen, sondern unsere akademischen Grade: Dr. und Magister: DOC MA. Mit dem erfreulichen Nebeneffekt der Nähe zu „Dogma“: „ein Grundsatz, eine Lehre oder eine Überzeugung, die als unumstößlich, unbestreitbar und oft auch als göttlich betrachtet wird“. Na gut, göttlich nicht unbedingt.

So war es also tatsächlich. Mit der Behauptung, „obwohl es möglich sein könnte, dass die Wahl des Namens ‚DOCMA‘ auch eine Anspielung auf die akademischen Grade der Gründer sein könnte, ist dies nicht der primäre Grund für die Namensgebung“, lag die KI dann wohl unumstößlich und unbestreitbar daneben.

Textfragment, aufgenommen im Kreuzgang der Lateran-Basilika in Rom | Doc Baumann