Altglas-Info live: Online-Kurs am 23.4.2026
Altglas-Report
Bernd Kieckhöfel, Autor der erfolgreichen Bücher „Vintageobjektive“ und „Historische Kino-Objektive“ sowie zahlreicher E-Books, bietet in Zusammenarbeit mit der VHS im Norden des Landkreises München den Online-Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ an. Die vorgestellten Objektive zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Bildästhetik aus, die mit modernen Fotooptiken nicht erreichbar ist.
Im Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ vermittelt Bernd Kieckhöfel fundiertes Wissen, um mit manuell fokussierenden Objektiven an modernen Digitalkameras zu fotografieren. Dieses Know-how hilft, Frust und Fehlkäufe zu vermeiden. Im dreistündigen Live-Event bleibt zudem Zeit für individuelle Fragen rund um das Fotografieren mit alten Objektiven. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.
Kursinhalte
Warum es sich lohnt, mit alten Objektiven zu fotografieren
Angebote, von denen man besser die Finger lässt
Lichtriesen und Zoom-Objektive
Objektive aussuchen
Adapterkunde: Was eignet sich für welchen Zweck?
Frust und Fehlkäufe vermeiden
Wenn sich der Blick an die Brennweite anpasst
Was das Fotografieren mit Offenblende besonders macht
Welche Motive eignen sich besonders gut?
Manuelles Fokussieren mit Digitalkameras
Kamera-Einstellungen für manuelle Objektive
Günstige Zweitkameras für Altglas
Altglas-Klinik: Tipps & Tricks
NEU: Eigene Modifikationen an Objektiven
Bildüberlagerungen mit Polaroid-Objektiven
Filmkamera- und Projektionsobjektive
Trioplan-Fotografie: Wie die Bubbles entstehen
Positives Feedback
Bernd Kieckhöfel hat den Kurs mehrfach als erfolgreiche Präsenzveranstaltung für verschiedene Volkshochschulen im Großraum München durchgeführt. Seit einigen Jahren wird der Kurs auch online angeboten und ermöglicht eine bundesweite Teilnahme.
Anmeldung und Kosten
Eine Anmeldung kann nur über die VHS erfolgen, dieser Link führt direkt dorthin. Termin: 23.04.2026 von 18 bis 21 Uhr. Die Teilnahme kostet 19 Euro. Technische Voraussetzungen: Internetzugang, PC mit Web-Cam oder Notebook mit integrierter Kamera.