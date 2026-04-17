Altglas-Info live: Online-Kurs am 23.4.2026

Bernd Kieckhöfel, Autor der erfolgreichen Bücher „Vintageobjektive“ und „Historische Kino-Objektive“ sowie zahlreicher E-Books, bietet in Zusammenarbeit mit der VHS im Norden des Landkreises München den Online-Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ an. Die vorgestellten Objektive zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Bildästhetik aus, die mit modernen Fotooptiken nicht erreichbar ist.

Für diese Aufnahme stieg Naturfotograf Roland Günter mit einem Oscillo-Raptar in den Froschteich.

Aus Sicht von Roland Günter ist das in den 1960er-Jahren für Oszillogramme entwickelte Objektiv „heute ein Glücksfall für die Makrofotografie“.

Speziell optimierte Oscillo-Optiken überraschen mit Bokeh-Effekten, die für die Fotografie korrigierte Objektive nicht bieten können.

Im Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ vermittelt Bernd Kieckhöfel fundiertes Wissen, um mit manuell fokussierenden Objektiven an modernen Digitalkameras zu fotografieren. Dieses Know-how hilft, Frust und Fehlkäufe zu vermeiden. Im dreistündigen Live-Event bleibt zudem Zeit für individuelle Fragen rund um das Fotografieren mit alten Objektiven. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.

Digital fotografieren mit alten Objektiven: Was lässt sich wie adaptieren? Wer sich auf die Suche nach passenden Adaptern begibt, stößt schnell auf eine Vielzahl an Möglichkeiten. Im Kurs werden klassische, aber auch ungewöhnliche Adapter betrachtet.

Objektive aus Cambo-Kameras ermöglichen besonders eigenwillige Abstraktionen.

Cambo- und Polaroid-Optiken lassen sich auch konvex adaptieren, was zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

3er-Set Polaroid-Konvex: Illuminierte Objekte in der Dunkelheit vereinfachen die Bildkomposition, da nichts den Blick vom Motiv ablenkt.

Kursinhalte

Warum es sich lohnt, mit alten Objektiven zu fotografieren

Angebote, von denen man besser die Finger lässt

Lichtriesen und Zoom-Objektive

Objektive aussuchen

Adapterkunde: Was eignet sich für welchen Zweck?

Frust und Fehlkäufe vermeiden

Wenn sich der Blick an die Brennweite anpasst

Was das Fotografieren mit Offenblende besonders macht

Welche Motive eignen sich besonders gut?

Manuelles Fokussieren mit Digitalkameras

Kamera-Einstellungen für manuelle Objektive

Günstige Zweitkameras für Altglas

Altglas-Klinik: Tipps & Tricks

NEU: Eigene Modifikationen an Objektiven

Bildüberlagerungen mit Polaroid-Objektiven

Filmkamera- und Projektionsobjektive

Trioplan-Fotografie: Wie die Bubbles entstehen

Positives Feedback

Bernd Kieckhöfel hat den Kurs mehrfach als erfolgreiche Präsenzveranstaltung für verschiedene Volkshochschulen im Großraum München durchgeführt. Seit einigen Jahren wird der Kurs auch online angeboten und ermöglicht eine bundesweite Teilnahme.

Die vergleichsweise einfache Modifikation des weitverbreiteten Tessars lohnt sich.

Trioplan-Objektive finden sich mit ein wenig Glück schon ab 20 Euro.

Anmeldung und Kosten

Eine Anmeldung kann nur über die VHS erfolgen, dieser Link führt direkt dorthin. Termin: 23.04.2026 von 18 bis 21 Uhr. Die Teilnahme kostet 19 Euro. Technische Voraussetzungen: Internetzugang, PC mit Web-Cam oder Notebook mit integrierter Kamera.





