Altglas

Altglas-Info live: Online-Kurs am 23.4.2026

Altglas-Report

Bernd Kieckhöfelvor 7 Stunden
2 Minuten Lesezeit

Bernd Kieckhöfel, Autor der erfolgreichen Bücher „Vintageobjektive“ und „Historische Kino-Objektive“ sowie zahlreicher E-Books, bietet in Zusammenarbeit mit der VHS im Norden des Landkreises München den Online-Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ an. Die vorgestellten Objektive zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Bildästhetik aus, die mit modernen Fotooptiken nicht erreichbar ist.

Altglas-Info live
Für diese Aufnahme stieg Naturfotograf Roland Günter mit einem Oscillo-Raptar in den Froschteich.
Altglas-Info live
Aus Sicht von Roland Günter ist das in den 1960er-Jahren für Oszillogramme entwickelte Objektiv „heute ein Glücksfall für die Makrofotografie“.
Altglas-Info live
Speziell optimierte Oscillo-Optiken überraschen mit Bokeh-Effekten, die für die Fotografie korrigierte Objektive nicht bieten können.

Im Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ vermittelt Bernd Kieckhöfel fundiertes Wissen, um mit manuell fokussierenden Objektiven an modernen Digitalkameras zu fotografieren. Dieses Know-how hilft, Frust und Fehlkäufe zu vermeiden. Im dreistündigen Live-Event bleibt zudem Zeit für individuelle Fragen rund um das Fotografieren mit alten Objektiven. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.

Altglas-Info live
Digital fotografieren mit alten Objektiven: Was lässt sich wie adaptieren? Wer sich auf die Suche nach passenden Adaptern begibt, stößt schnell auf eine Vielzahl an Möglichkeiten. Im Kurs werden klassische, aber auch ungewöhnliche Adapter betrachtet.
Altglas-Info live
Objektive aus Cambo-Kameras ermöglichen besonders eigenwillige Abstraktionen.
Altglas-Info live
Cambo- und Polaroid-Optiken lassen sich auch konvex adaptieren, was zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.
Altglas-Info live
3er-Set Polaroid-Konvex: Illuminierte Objekte in der Dunkelheit vereinfachen die Bildkomposition, da nichts den Blick vom Motiv ablenkt.

Kursinhalte

Warum es sich lohnt, mit alten Objektiven zu fotografieren
Angebote, von denen man besser die Finger lässt
Lichtriesen und Zoom-Objektive
Objektive aussuchen
Adapterkunde: Was eignet sich für welchen Zweck?
Frust und Fehlkäufe vermeiden
Wenn sich der Blick an die Brennweite anpasst
Was das Fotografieren mit Offenblende besonders macht
Welche Motive eignen sich besonders gut?
Manuelles Fokussieren mit Digitalkameras
Kamera-Einstellungen für manuelle Objektive
Günstige Zweitkameras für Altglas
Altglas-Klinik: Tipps & Tricks
NEU: Eigene Modifikationen an Objektiven
Bildüberlagerungen mit Polaroid-Objektiven
Filmkamera- und Projektionsobjektive
Trioplan-Fotografie: Wie die Bubbles entstehen

Positives Feedback

Bernd Kieckhöfel hat den Kurs mehrfach als erfolgreiche Präsenzveranstaltung für verschiedene Volkshochschulen im Großraum München durchgeführt. Seit einigen Jahren wird der Kurs auch online angeboten und ermöglicht eine bundesweite Teilnahme.

Altglas-Info live
Die vergleichsweise einfache Modifikation des weitverbreiteten Tessars lohnt sich.
Altglas-Info live
Trioplan-Objektive finden sich mit ein wenig Glück schon ab 20 Euro.

Anmeldung und Kosten

Eine Anmeldung kann nur über die VHS erfolgen, dieser Link führt direkt dorthin. Termin: 23.04.2026 von 18 bis 21 Uhr. Die Teilnahme kostet 19 Euro. Technische Voraussetzungen: Internetzugang, PC mit Web-Cam oder Notebook mit integrierter Kamera.

Altglas-Info live



Schlagworte
Bernd Kieckhöfelvor 7 Stunden
2 Minuten Lesezeit
Bild von Bernd Kieckhöfel

Bernd Kieckhöfel

Bernd Kieckhöfel hat einige Jahre für eine lokale Zeitung gearbeitet und eine Reihe von Fachartikeln zur Mitarbeiterführung veröffentlicht. Seit 2014 schreibt er für Fotoespresso, DOCMA, FotoMagazin sowie c't Digitale Fotografie.

Ähnliche Artikel

Der Modding-Guide

Der Modding-Guide

vor 3 Wochen

Die stille Rebellion des Unikats: Warum das Sofortbild die digitale Fotografie herausfordert

18. Februar 2026

Altglas-Info live: Online-Kurs am 23.1.2026

17. Januar 2026

Altglas-Info live: Online-Kurs am 24.10.2025

18. Oktober 2025

Schreibe einen Kommentar

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu schreiben.

Das könnte Dich interessieren
Schließen
© Copyright 2026, All Rights Reserved  |  DOCMA
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"