Altglas-Info live: Online-Kurs am 23.1.2026

Bernd Kieckhöfel, Autor der erfolgreichen Bücher „Vintageobjektive“ und „Historische Kino-Objektive“ sowie zahlreicher E-Books, bietet in Zusammenarbeit mit der VHS im Norden des Landkreises München den Online-Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ an. Die vorgestellten Objektive zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Bildästhetik aus, die mit modernen Fotooptiken nicht erreichbar ist.

Welcher Griff lohnt sich? Und von welchen Angeboten sollte man lieber die Finger lassen? Worauf ist beim Online-Kauf zu achten?

Heliar-Objektive fanden für Kleinbildkameras nur wenig Verbreitung. Doch die Suche danach lohnt sich: Sie bieten einen außergewöhnlichen Bildlook abseits des Mainstreams.

Mit etwas Grundwissen fällt es leicht, ein gutes Objektiv auszuwählen.

Im Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ vermittelt Bernd Kieckhöfel fundiertes Wissen, um mit klassischen, manuell fokussierenden Objektiven an modernen Digitalkameras zu fotografieren. Dieses Know-how hilft, Frust und Fehlkäufe zu vermeiden. Im dreistündigen Live-Event bleibt zudem Zeit für individuelle Fragen rund um das Fotografieren mit alten Objektiven. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.

Digital fotografieren mit alten Objektiven: Was lässt sich wie adaptieren? Wer sich auf die Suche nach passenden Adaptern begibt, stößt schnell auf eine Vielzahl an Möglichkeiten – und ebenso leicht auf Verwirrung.

Neben den bekannten Trioplan-Optiken gibt es von Meyer-Görlitz weitere interessante Objektive, wie beispielsweise das Primoplan, mit dem diese Aufnahme entstand.

Kursinhalte: Digital fotografieren mit alten Objektiven

Warum es sich lohnt, mit alten Objektiven zu fotografieren

Wenn der Blick sich an die Brennweite anpasst

Was das Fotografieren mit Offenblende besonders macht

Welche Motive eignen sich besonders gut?

Starten mit der vorhandenen Kamera

Manuell Fokussieren mit Digitalkameras

Frust und Fehlkäufe vermeiden

Objektive aussuchen

Adapterkunde: Was eignet sich für welchen Zweck?

Der M42-Standard und die Alternativen

Bildüberlagerungen mit adaptierten Polaroid-Objektiven

Günstige Zweitkameras für Altglas

Altglas-Klinik: Handhabung alter Objektive

Kamera-Einstellungen für manuelle Objektive

Lichtriesen und Zoom-Objektive

Angebote, von denen man besser die Finger lassen sollte

NEU: Filmkamera- und Projektionsobjektive

Trioplan-Fotografie: Welches ist das Beste Trioplan?

Trioplan-Fotografie: Wie die Bubbles entstehen

Welche alten Weitwinkel sind sinnvoll nutzbar?

Was ist Lens-Modding und welche Objektive sind geeignet?



Positives Feedback

Bernd Kieckhöfel hat den Kurs bereits mehrfach als erfolgreiche Präsenzveranstaltung für verschiedene Volkshochschulen im Großraum München durchgeführt. Seit einigen Jahren wird der Kurs auch online angeboten und ermöglicht eine bundesweite Teilnahme.

Modding: Bei bestimmten Objektiven erzeugt das Umdrehen einer einzelnen Linse faszinierende, teils surreale Bildeffekte.

Trioplan-Objektive finden sich mit ein wenig Glück schon ab 20 Euro. Diese Aufnahme entstand mit einem solchen günstigen Optik.

Anmeldung und Kosten

Eine Anmeldung kann nur über die VHS erfolgen, dieser Link führt direkt dorthin. Termin: 23.01.2026 von 18 bis 21 Uhr. Die Teilnahme kostet nur 19 Euro. Technische Voraussetzungen: Internetzugang, PC mit Web-Cam oder Notebook mit integrierter Kamera.