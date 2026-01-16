Altglas

Altglas-Info live: Online-Kurs am 23.1.2026

Altglas-Report

Bernd Kieckhöfelvor 2 Stunden
2 Minuten Lesezeit

Bernd Kieckhöfel, Autor der erfolgreichen Bücher „Vintageobjektive“ und „Historische Kino-Objektive“ sowie zahlreicher E-Books, bietet in Zusammenarbeit mit der VHS im Norden des Landkreises München den Online-Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ an. Die vorgestellten Objektive zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Bildästhetik aus, die mit modernen Fotooptiken nicht erreichbar ist.

Altglas-Info live
Welcher Griff lohnt sich? Und von welchen Angeboten sollte man lieber die Finger lassen? Worauf ist beim Online-Kauf zu achten?
Heliar Objektive
Heliar-Objektive fanden für Kleinbildkameras nur wenig Verbreitung. Doch die Suche danach lohnt sich: Sie bieten einen außergewöhnlichen Bildlook abseits des Mainstreams.
Altglas-Info live
Mit etwas Grundwissen fällt es leicht, ein gutes Objektiv auszuwählen.

Im Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ vermittelt Bernd Kieckhöfel fundiertes Wissen, um mit klassischen, manuell fokussierenden Objektiven an modernen Digitalkameras zu fotografieren. Dieses Know-how hilft, Frust und Fehlkäufe zu vermeiden. Im dreistündigen Live-Event bleibt zudem Zeit für individuelle Fragen rund um das Fotografieren mit alten Objektiven. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.

Altglas-Info live
Digital fotografieren mit alten Objektiven: Was lässt sich wie adaptieren? Wer sich auf die Suche nach passenden Adaptern begibt, stößt schnell auf eine Vielzahl an Möglichkeiten – und ebenso leicht auf Verwirrung.
Altglas-Info live
Neben den bekannten Trioplan-Optiken gibt es von Meyer-Görlitz weitere interessante Objektive, wie beispielsweise das Primoplan, mit dem diese Aufnahme entstand.

Kursinhalte: Digital fotografieren mit alten Objektiven

Warum es sich lohnt, mit alten Objektiven zu fotografieren
Wenn der Blick sich an die Brennweite anpasst
Was das Fotografieren mit Offenblende besonders macht
Welche Motive eignen sich besonders gut?
Starten mit der vorhandenen Kamera
Manuell Fokussieren mit Digitalkameras
Frust und Fehlkäufe vermeiden
Objektive aussuchen
Adapterkunde: Was eignet sich für welchen Zweck?
Der M42-Standard und die Alternativen
Bildüberlagerungen mit adaptierten Polaroid-Objektiven
Günstige Zweitkameras für Altglas
Altglas-Klinik: Handhabung alter Objektive
Kamera-Einstellungen für manuelle Objektive
Lichtriesen und Zoom-Objektive
Angebote, von denen man besser die Finger lassen sollte
NEU: Filmkamera- und Projektionsobjektive
Trioplan-Fotografie: Welches ist das Beste Trioplan?
Trioplan-Fotografie: Wie die Bubbles entstehen
Welche alten Weitwinkel sind sinnvoll nutzbar?
Was ist Lens-Modding und welche Objektive sind geeignet?

Positives Feedback

Bernd Kieckhöfel hat den Kurs bereits mehrfach als erfolgreiche Präsenzveranstaltung für verschiedene Volkshochschulen im Großraum München durchgeführt. Seit einigen Jahren wird der Kurs auch online angeboten und ermöglicht eine bundesweite Teilnahme.

Altglas-Info live
Modding: Bei bestimmten Objektiven erzeugt das Umdrehen einer einzelnen Linse faszinierende, teils surreale Bildeffekte.
Altglas-Info live
Trioplan-Objektive finden sich mit ein wenig Glück schon ab 20 Euro. Diese Aufnahme entstand mit einem solchen günstigen Optik.

Anmeldung und Kosten

Eine Anmeldung kann nur über die VHS erfolgen, dieser Link führt direkt dorthin. Termin: 23.01.2026 von 18 bis 21 Uhr. Die Teilnahme kostet nur 19 Euro. Technische Voraussetzungen: Internetzugang, PC mit Web-Cam oder Notebook mit integrierter Kamera.

Schlagworte
Bernd Kieckhöfelvor 2 Stunden
2 Minuten Lesezeit
Bild von Bernd Kieckhöfel

Bernd Kieckhöfel

Bernd Kieckhöfel hat einige Jahre für eine lokale Zeitung gearbeitet und eine Reihe von Fachartikeln zur Mitarbeiterführung veröffentlicht. Seit 2014 schreibt er für Fotoespresso, DOCMA, FotoMagazin sowie c't Digitale Fotografie.

Ähnliche Artikel

Altglas-Info live: Online-Kurs am 24.10.2025

18. Oktober 2025
Altglas-Guide

Der Altglas-Guide und zwei Neuauflagen

7. Oktober 2025
Trioplan-Look

Vergütung, Computer und Bokeh

10. Juni 2025
Historische Kino-Objektive

Kino-Objektive kaufen

22. April 2025

Schreibe einen Kommentar

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu schreiben.

© Copyright 2026, All Rights Reserved  |  DOCMA
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"