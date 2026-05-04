Foto-Tour auf Zeche Zollverein
Modding-Report
Schon aus der Ferne fällt das markante Doppelbock-Fördergerüst der Zeche Zollverein ins Auge. Spätestens an den farbenprächtigen Rolltreppen zur ehemaligen Kohlenwäsche wird klar: Dieser Ort ist ein Paradies für Fotografen. Für mich ist der weitläufige Komplex der zweite Stopp meiner NRW-Tour – mit einem ganzen Arsenal gemoddeter Objektive.
Die Zeche Zollverein galt als größte und modernste Steinkohlenzeche der Welt. Heute zählt sie zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein Ankerpunkt auf der Europäischen Route der Industriekultur. Ob sie die schönste Zeche ist? Nun ja, darüber gehen die Meinungen im Ruhrpott auseinander. Den Titel muss sie sich wohl mit der im Vergleich winzigen Zeche Zollern in Dortmund teilen. Ein Jugendstil-Portal ziert dort den Zugang zur Maschinenhalle, auch „Kathedrale der Arbeit“ genannt.
Für die eigene Planung
Die vorgestellten Foto-Spots lassen sich innerhalb eines Tages erschließen. Im Hinblick auf das Licht ist ein früher Start empfehlenswert, so bleibt auch Zeit für einen handfesten Imbiss mit dem obligatorischen Pott-Kaffee zur Wiederbelebung. Spielt das Wetter mit, laden leuchtend rote, im Gelände verstreute Liegebänke zu einer weiteren Pause ein. Doch das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten. Zollverein ist kein Ort für einen einmaligen Besuch – eher einer, zu dem man zurückkehrt. Einen interaktiven Geländeplan und eine Übersicht angebotener Führungen gibt es hier.