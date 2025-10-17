Altglas-Info live: Online-Kurs am 24.10.2025
Altglas-Report
Bernd Kieckhöfel, Autor der erfolgreichen Bücher „Vintageobjektive“ und „Historische Kino-Objektive“ sowie zahlreicher E-Books, bietet in Zusammenarbeit mit der VHS im Norden des Landkreises München den Online-Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ an. Die vorgestellten Objektive zeichnen sich durch eine außergewöhnliche, mit modernen Foto-Optiken nicht erreichbare Bildästhetik aus.
Im Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ vermittelt Bernd Kieckhöfel fundiertes Wissen, um mit klassischen, manuell fokussierenden Objektiven an modernen Digitalkameras zu fotografieren. Dieses Know-how hilft, Frust und Fehlkäufe zu vermeiden. Im dreistündigen Live-Event bleibt zudem Zeit für individuelle Fragen rund um das Fotografieren mit alten Objektiven. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.
Kurs-Inhalte: Digital fotografieren mit alten Objektiven
Warum es sich lohnt, mit alten Objektiven zu fotografieren
Wenn der Blick sich an die Brennweite anpasst
Was das Fotografieren mit Offenblende besonders macht
Welche Motive eignen sich besonders gut?
Starten mit der vorhandenen Kamera
Manuell Fokussieren mit Digitalkameras
Frust und Fehlkäufe vermeiden
Objektive aussuchen
Adapterkunde: Was eignet sich für welchen Zweck?
Der M42-Standard und die Alternativen
Bildüberlagerungen mit adaptierten Polaroid-Objektiven
Günstige Zweitkameras für Altglas
Altglas-Klinik: Handhabung alter Objektive
Kamera-Einstellungen für manuelle Objektive
Lichtriesen und Zoom-Objektive
Angebote, von denen man besser die Finger lassen sollte
NEU: Filmkamera- und Projektionsobjektive
Trioplan-Fotografie: Welches ist das Beste Trioplan?
Trioplan-Fotografie: Wie die Bubbles entstehen
Welche alten Weitwinkel sind sinnvoll nutzbar?
Was ist Lens-Modding und welche Objektive sind geeignet?
Positives Feedback
Bernd Kieckhöfel hat den Kurs bereits mehrfach als erfolgreiche Präsenzveranstaltung für verschiedene Volkshochschulen im Großraum München durchgeführt. Seit einigen Jahren wird er auch online angeboten und ermöglicht dadurch eine bundesweite Teilnahme.
Anmeldung und Kosten
Eine Anmeldung kann nur über die VHS erfolgen, dieser Link führt direkt dorthin. Termin: 24.10.2025 von 18 bis 21 Uhr. Die Teilnahme kostet nur 19 Euro. Technische Voraussetzungen: Internetzugang, PC mit Web-Cam oder Notebook mit integrierter Kamera.