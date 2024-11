Schnellmodus in Firefly und Photoshop (Beta)

Generative KI dient nicht nur dem Erzeugen von Bildern oder zur Retusche, sondern kann auch bei der Ideenfindung behilflich sein. Dabei geht es nicht um die beste Qualität, sondern – beim Ausprobieren von vielen verschiedenen Prompts und Referenzbildern – vor allem um Schnelligkeit. Der Schnellmodus auf der Firefly-Website oder im generativen Arbeitsbereich von Photoshop kann deshalb sinnvoll sein.

Der Schnellmodus bringt ein wenig Zeitersparnis. Schalten Sie ihn aus, um bessere Ergebnisse zu erhalten und generative Credits zu sparen.

Schnellmodus auf der Firefly-Website

Der Schnellmodus auf https://firefly.adobe.com/generate

Aktivieren Sie auf der Firefly-Website den »Schnellmodus« werden die vier Bild-Variationen für einen Prompt (Kosten: 1 Credit) etwas schneller generiert. Sie sind dafür bei quadratischem Format aber nur 512 × 512 Pixel groß.

Sollte Ihnen ein Bild gut gefallen, können Sie es nachträglich auf die Standardgröße von 2048 × 2028 Pixel hochskalieren. Das kostet einen weiteren Credit.

Mit einem Klick auf »Hochskalieren« vergrößern Sie ein Schnellmodus-Bild von 512 × 512 Pixel auf 2048 × 2048 Pixel.

Mein erster Tipp zum Firefly-Schnellmodus: Vergessen Sie den Schnellmodus

Der Unterschied in der Wartezeit auf das Ergebnis zwischen Schnellmodus und normalem Modus beträgt nur wenige Sekunden. Diese können sich aber im Laufe eines Tages aufsummieren, wenn Sie tatsächlich Hunderte Varianten generieren und verschiedene Prompts ausprobieren möchten. Nur in diesem konkreten Fall würde ich (wenn es keine bessere Möglichkeit gäbe) zum Schnellmodus raten. Denn jedes Upscaling eines einzelnen (!) Bildes kostet Sie einen zusätzlichen Credit, den Sie sparen können, wenn Sie die Bilder gleich in der vollen Auflösung von Firefly generieren würden.

Mein zweiter Tipp zum Firefly-Schnellmodus: Nutzen Sie lieber den Schnellmodus in Photoshop

Falls Sie wirklich viel experimentieren möchten, wie im ersten Tipp beschrieben, nutzen Sie lieber »Bearbeiten > Generativer Arbeitsbereich« in Photoshop (vorerst noch nur in der Beta-Version verfügbar).

Dort können Sie Prompts wesentlich schneller „herausfeuern“ als auf der Firefly-Website, da Sie nicht erst bis zur fertigen Generierung warten müssen.

Schnellmodus im generativen Arbeitsbereich von Photoshop

Der Schnellmodus im Generativen Arbeitsbereich.

Der Schnellmodus (Fast mode) in »Bearbeiten > Generativer Arbeitsbereich« von Photoshop funktioniert anders als auf der Firefly-Website:

Er erzeugt spürbar schneller Bilder. Die Bilder haben die volle Größe (quadratisch: 2048 × 2048 Pixel) … … aber eine geringere Bildqualität mit mehr KI-Fehlern als im normalen Modus.

Tipp 1 zum Generativen Arbeitsbereich

Wenn keine Hände und Gesichter im Spiel sind, reichen die Ergebnisse des Schnellmodus mitunter aus. Für die beste Qualität empfehle ich aber auch hier, den Schnellmodus zu deaktivieren und lieber die paar Sekunden mehr Wartezeit für ein besseres Ergebnis in Kauf zu nehmen. Das ist hier auch kein Problem, da Sie, ohne auf das Ergebnis warten zu müssen, den Prompt schon variieren und erneut abschicken können (siehe Tipp 2).

Tipp 2 zum Generativen Arbeitsbereich

Soll es wirklich schnell gehen, ist der generative Arbeitsbereich die richtige Anlaufstelle. Hier müssen Sie nicht auf das Fertigberechnen der Bilder für einen Prompt warten, sondern können direkt die nächsten Variationen von Prompts und Referenzbildern abschicken. Dabei macht sich die schnellere Generierung im Schnellmodus dann doch bemerkbar.

Tipp 3 zum Generativen Arbeitsbereich

Die Schnellvariation können Sie als Prompt sowie als Struktur und Kompositionsreferenz mittels diesem Menü übernehmen.

Gefällt Ihnen ein schnell generiertes Bild, deaktivieren Sie den Schnellmodus und generieren mit demselben Prompt einfach neu. Deutlich ähnlichere Ergebnisse erhalten Sie in diesem Fall, wenn Sie die bevorzugte schnell generierte Version sowohl als »Referenzkomposition« als auch als »Referenzstil« festlegen (siehe Screenshot oben) und dann erst denselben Prompt anwählen.

Legen Sie die Schnellvariation über das im oben im Screenshot gezeigte Menü als Referenz für Stil und Komposition fest. Das Bild taucht dann unten im Prompt zweimal entsprechend angezeigt. Das Resultat wirkt – im Rahmen der Möglichkeiten von Firefly – deutlich realistischer als die im vorigen Screenshot gezeigte Schnellvariation.