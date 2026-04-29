Novoflex präsentiert automatische Balgengeräte mit Einstellschlitten für Makro- und Reprofotografie

Der Memminger Hersteller Novoflex erweitert sein Angebot an automatischen Balgengeräten für die Makrofotografie. Das neue Modell „BALCAST II“ verfügt über einen fest integrierten Einstellschlitten und ergänzt das bereits verfügbare Universalbalgengerät „BAL-F“, das ohne diesen ausgeliefert wird. Der Name „BALCAST“ leitet sich von der Kombination aus „Balgengerät“ und „CASTEL“ (der Produktname für Novoflex-Einstellschlitten) ab.

BALCAST II mit CASTEL Q

Fotografen können ab sofort zwischen zwei Grundvarianten wählen: Die neue BALCAST-II-Serie bringt den Einstellschlitten bereits mit, während das BAL-F-Modell für jene gedacht ist, die bereits einen separaten Schlitten besitzen oder ein individuelles Setup bevorzugen. Beide Grundgeräte lassen sich über passende Adapter mit Kamera und Objektiv verbinden, wobei die elektronische Datenübertragung – etwa für Blendensteuerung – erhalten bleibt.

Der Einstellschlitten übernimmt bei Balgengeräten eine wichtige Funktion: Während die Vergrößerung über den Balgenauszug reguliert wird, erfolgt die Scharfstellung nicht am Objektiv selbst, sondern durch millimetergenaues Verschieben der gesamten Einheit aus Kamera, Balgen und Objektiv. Gerade bei extremen Vergrößerungen – etwa wenn ein Insektenauge formatfüllend abgebildet wird – macht sich jede noch so kleine Bewegung bemerkbar. Der integrierte Schlitten erleichtert hier die präzise Fokussierung und hilft beim Anfertigen von Bildserien für Focus-Stacking-Anwendungen.

BALCAST II mit NEX Retro-Adapter

Novoflex bietet die automatischen Balgengeräte für sieben gängige Kamerasysteme vorkonfiguriert an: Canon EF (BAL-EOS-C), Canon RF (BAL-EOSR-C), Fujifilm X (BAL-FUX-C), L-Mount (BAL-LET-C), Micro Four Thirds (BAL-MFT-C), Sony E (BAL-NEX-C) und Nikon Z (BAL-NIKZ-C). Das BALCAST II gibt es auch als Universalvariante ohne fest montierten Kameraanschluss – für maximale Flexibilität mit dem modularen Adapterringsystem des Herstellers.

Das System ist mit Sensorformaten von Micro Four Thirds über APS-C bis Vollformat (KB) kompatibel. Auf der Objektivseite stehen zahlreiche Adapter bereit, sodass sich verschiedenste Optiken anschließen lassen. Für den Bereich zwischen Unendlich und 1:1-Abbildung liefert Novoflex den Objektivkopf „Schneider Kreuznach Pyrite 4.5/90″ mit, der anschlussfertig montiert wird. Dieser eignet sich laut Hersteller besonders für Reproduktionsaufgaben ebener Vorlagen, da er weder Schärfeabfall zu den Bildrändern noch Bildfeldwölbung zeigt.

Neben den beiden genannten Serien bietet Novoflex noch eine dritte Produktlinie: Das „BALPRO“ richtet sich an Anwender mit besonderen Anforderungen. Es kommt ebenfalls ohne Einstellschlitten, ist aber auch mit Mittelformatkameras, Rückteilen sowie Kleinbild-, Mittel- und Großformatobjektiven kompatibel. Eine Variante mit Tilt-/Shift-Funktion (BALPRO T/S) erlaubt zusätzlich Perspektivkorrekturen und Schärfeverlagerungen.

Mit dem BALCAST II knüpft Novoflex an eine lange Firmengeschichte an: Bereits 1966 brachte das Unternehmen ein Universalbalgengerät mit integriertem Einstellschlitten auf den Markt – ebenfalls unter dem Namen BALCAST. Parallel dazu führte Novoflex im selben Jahr das Modell BAL-S ein, dessen Nachfolger BAL-F 2019 erschien.

Das automatische Balgengerät mit integriertem Einstellschlitten kostet 1079 Euro. Die neuen Geräte sind ab sofort über den Fotofachhandel sowie den Novoflex-Webshop erhältlich.