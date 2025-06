PEAK-14 GmbH integriert Excire-KI in DAM-System Cavok

PEAK-14 aus Darmstadt erweitert das Digital-Asset-Management-System Cavok um eine neue Option für Künstliche Intelligenz (KI). Die Grundlage dafür bildet die Excire Engine, eine KI-basierte Technologie, die Bildinhalte intelligent analysiert. Das Besondere: Die KI arbeitet vollständig lokal. Sämtliche Datenanalysen und Suchvorgänge finden laut PEAK 14 ausschließlich auf den eigenen Servern statt. Externe Cloud-Dienste oder Server bleiben außen vor.

Die Integration der Excire Engine erfolgt in Zusammenarbeit mit der Pattern Recognition Company aus Lübeck. Diese KI-Lösung ist speziell für die Anforderungen im professionellen Digital Asset Management und in der Medienverwaltung ausgelegt. Sie erkennt nicht nur Bildinhalte im Kontext, sondern identifiziert auch Gesichter und Orte zuverlässig. Wer etwa eine Aufnahme von Menschen auf einem Marktplatz bei Sonnenuntergang sucht, erhält dank kontextbasierter Analyse in Sekunden die passenden Bilder – selbst in sehr großen Archiven.

Drei zentrale Funktionen stehen im Fokus der neuen KI-Option: Mit der KI-Freitextsuche formulieren Anwender Suchanfragen in natürlicher Sprache, etwa „Menschen auf einem Marktplatz bei Sonnenuntergang“. Die KI durchsucht den gesamten Bildbestand und liefert relevante Treffer, ohne dass zuvor Schlagworte vergeben werden müssen. Dank der KI-Gesichtserkennung findet die Software über ein Referenzbild oder eine Markierung identische oder ähnliche Gesichter im Archiv. Der Grad der Ähnlichkeit lässt sich individuell anpassen. Darüber hinaus erkennt die KI bei der Ortssuche automatisch Orte, Sehenswürdigkeiten oder Landschaften auf Bildern. Zusätzlich lassen sich über gespeicherte Geodaten die Aufnahmeorte auf einer OpenStreetMap-Karte mit Pins visualisieren.

Die KI-Option steht ab sofort als Erweiterung für Cavok bereit und kann nahtlos in bestehende Systeme integriert werden. Unternehmen, die sich für einen Test oder die Implementierung interessieren, finden Informationen auf der Cavok-Website.

PEAK-14 vertreibt Cavok direkt und über Integrationspartner an Kunden aus verschiedenen Branchen – von Verlagen über Bildagenturen bis hin zu Marketingabteilungen und Bundesbehörden. Cavok dient als zentrale Plattform für die Organisation, Bearbeitung und Verteilung digitaler Inhalte. Die Software erleichtert das Auffinden von Dateien, automatisiert Arbeitsabläufe und minimiert Fehlerquellen. Nicht nur einzelne Abteilungen, sondern ganze Unternehmen, externe Partner und Agenturen greifen über Cavok auf digitale Assets zu. Die mehrsprachige Benutzeroberfläche und Verwaltung unterstützt internationale Teams.