Synthetische Wahrheit jetzt auch als Hörbuch – und warum KI-Stimmen (noch) nicht ankommen

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Buch über die Grenzen künstlicher Authentizität selbst zum Prüfstein für die Glaubwürdigkeit synthetischer Stimmen wird? Willkommen im Zeitalter der ironischen Schleifen.

Vom Versuch, sich selbst zu überholen, oder: Wenn die KI an der eigenen Stimme scheitert

Es gibt Momente, in denen die Technik einen überholt. Und dann gibt es diese anderen Momente, in denen man der Technik freundlich zuwinkt, während sie sich noch mit den Tücken der Nachahmung abmüht. Mein Buch „Synthetische Wahrheit. Medienkompetenz in Zeiten von KI“ ist eine Einladung, die neuen Spielregeln der Bild- und Medienwelt zu hinterfragen. Und jetzt gibt es das Ganze auch zum Hören. Aber nicht, wie man vielleicht erwarten würde, mit einer dieser makellos synthetischen Stimmen, die uns in Werbespots und Navigationssystemen so freundlich wie seelenlos begleiten. Nein, ich habe selbst zum Mikrofon gegriffen. Warum? Weil mich das Ergebnis der besten KI-Stimmen schlicht nicht überzeugt hat.

Man könnte sagen: Die KI hat sich an der eigenen Aufgabe verhoben. Ein Buch, das die Krise der Authentizität und die schleichende Auslagerung unserer Urteilskraft an Algorithmen seziert, bekommt eine Hörbuchfassung, die genau das Gegenteil tut. Sie besteht auf der Unverwechselbarkeit des Originals.

Zwischen Algorithmus und Authentizität: Die Stimme als letzter Beweis

Die Entscheidung, das Hörbuch selbst einzusprechen, war mehr als eine technische Randnotiz. Sie ist ein Bekenntnis. Wenn Stimmen beliebig kopiert, moduliert und in Sekundenschnelle in jede gewünschte Emotion gegossen werden können, bleibt die Frage: Woran erkennen wir noch das Echte? Als Autor habe ich mich in diesem Buch mit der Krise der visuellen Evidenz beschäftigt. Und nun liefert meine eigene Stimme eine akustische Fußnote zum Thema. Die KI kann vieles. Aber sie kann nicht zögern, nicht lachen, nicht atmen wie ein Mensch, der weiß, dass er gerade etwas sagt, das ihm wichtig ist. Natürlich kann man ihr das als Autor beibringen. Aber selbst zu sprechen geht nach meiner Erfahrung schneller und besser.

Vielleicht ist das die eigentliche Pointe: Die synthetische Wahrheit bleibt an der Schwelle zur Authentizität stehen. Sie kann täuschend echt klingen, aber sie weiß nicht, warum sie spricht. Sie hat keine Geschichte, keine Müdigkeit, keine kleinen Versprecher, die verraten, dass hier jemand wirklich denkt, während er spricht. Wer das Hörbuch hört, bekommt also nicht nur den Inhalt, sondern auch die Unwägbarkeiten, die nur ein Mensch liefern kann und die, so scheint es, auch in Zukunft nicht so leicht zu synthetisieren sind.

Medienkompetenz in Zeiten von KI: Zwischen Kontrollverlust und neuen Freiheiten

Das Buch selbst ist eine nüchterne, dabei aber keineswegs trockene Bestandsaufnahme eines historischen Epochenbruchs. Es geht um mehr als nur um Technik. Es geht um die Frage, wie wir mit Bildern, Musik und Geschichten umgehen, wenn die Grenze zwischen echt und simuliert unsichtbar wird. Ich analysiere die Folgen der KI-Zäsur auf sechs Ebenen: von der Krise der visuellen Glaubhaftigkeit über den Wandel kreativer Berufe bis hin zur schleichenden Auslagerung unserer Urteilskraft an Algorithmen. Dabei verweigere ich mich sowohl der Technik-Euphorie als auch der Apokalyptik und biete am Schluss sieben handfeste Regeln für eine neue Medienkompetenz in einer synthetischen Welt.

Mit der Hörbuchfassung wird das Thema noch einmal hörbar: die Stimme des Autors als letzter Beweis, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mensch und Maschine. Vielleicht liegt die eigentliche Medienkompetenz der Zukunft genau darin: zu erkennen, wann man der Technik das Feld überlässt und wann man selbst das Wort ergreift.

Synthetische Wahrheit: Fakten zu Buch und Hörbuch

Das Buch „Synthetische Wahrheit. Medienkompetenz in Zeiten von KI“ (224 Seiten, Print 24,90 €, E-Book 19,99 €, Hörbuch 19,99 €, rund 6,5 Stunden, gelesen vom Autor) ist im DOCMA-Webshop erhältlich. Ein kostenloses Zusatzkapitel („Transparenz-Kapitel„) gibt Einblick in den Entstehungsprozess und die Rolle von KI bei der Buchproduktion.

Anzeige