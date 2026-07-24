Rollei SmokeMaster Pro RGB: Mobile Nebelmaschine mit RGB-Licht und Akku

Rollei erweitert sein Zubehörprogramm um die mobile Nebelmaschine SmokeMaster Pro RGB. Das kompakte Gerät richtet sich an Fotografen und Videografen, die Motive mit gezielt eingesetztem Nebel und farbigem Licht in Szene setzen möchten. Rollei nennt Produkt-, Food- und Porträtfotografie sowie Video- und Content-Produktionen als typische Einsatzbereiche. So lässt sich beispielsweise Dampf über einer Tasse Kaffee simulieren oder ein Porträt mit farbigem Nebel hinterlegen. Die mitgelieferte Nebelflüssigkeit basiert auf pflanzlichem Glycerin und Propylenglykol. Laut Rollei ist sie für den vorgesehenen Einsatz unbedenklich.

Drehbarer Kopf und verschiedene Nebelaufsätze

Der SmokeMaster Pro RGB wiegt rund 351 Gramm. Sein Kopf lässt sich um 180 Grad drehen und dadurch flexibel ausrichten. Das erleichtert den Einsatz auch bei eng aufgebauten Sets. Dank dem integrierten 1/4-Zoll-Gewinde ist die einfache Montage auf einem Stativ möglich.

Zum Lieferumfang gehören mehrere Aufsätze für unterschiedliche Nebeleffekte. Ein magnetischer Aufsatz mit integriertem Ventilator und RGB-LED-Licht färbt den austretenden Nebel und verteilt ihn gleichmäßig. Alternativ erzeugt ein flexibler Präzisionsaufsatz einen gebündelten Nebelstrahl. Dadurch lassen sich Effekte gezielt entlang von Glasrändern, Produktkanten oder anderen kleinen Motivbereichen platzieren. Der mitgelieferte Trockeneis-Aufsatz simuliert den typischen Trockeneis-Effekt. Der Nebel bleibt dabei bodennah und breitet sich auf Oberflächen oder in Gefäßen aus.

Bedienung am Gerät oder per Fernbedienung

Die Steuerung erfolgt direkt über Tasten und ein integriertes Display. Dort lassen sich Nebeldichte, Ausstoßgeschwindigkeit und Intervall einstellen. Alternativ kann die mitgelieferte Fernbedienung genutzt werden. Sie reicht laut Rollei bis zu zehn Meter und kann mehrere Geräte gleichzeitig steuern.

Akkubetrieb für mobile Einsätze

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht laut Hersteller bis zu 30 Minuten Betrieb bei voller Leistung. Das Aufladen dauert rund zwei Stunden. Dadurch lässt sich die Nebelmaschine auch unabhängig von einer Steckdose einsetzen – etwa im Studio oder bei Außenaufnahmen.

Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Transporttasche, in der sich Nebelmaschine, Aufsätze und Zubehör verstauen lassen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Rollei SmokeMaster Pro RGB ist ab sofort erhältlich. Im Rollei Online-Shop kostet er aktuell 181 Euro. Ersatzflüssigkeit (3x12ml) kostet 15 Euro (aktuell 10 Euro im Angebot). Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Rollei.

Technische Daten: Rollei SmokeMaster Pro RGB