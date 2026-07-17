Update: AI Lab V1.5 – Neue Funktionen und ihre Bedeutung für kreative Workflows

Das Update auf Version 1.5 von AI Lab bringt eine Reihe praxisrelevanter Neuerungen: Neben System-Prompts und einer überarbeiteten Benutzeroberfläche stehen nun zwei neue KI-Modelle zur Verfügung – Nano Banana 2 Lite für besonders schnelle Bildgenerierung und Claude Opus 4.8 für komplexe Prompt-Erstellung. Ein Photoshop-Version-Selector erleichtert zudem die Integration in bestehende Workflows. Im Folgenden werden die Neuerungen vorgestellt, AI Lab kurz eingeordnet und abschließend kritisch bewertet, wie sich diese Entwicklungen auf die Arbeit von Fotografen und Kreativen auswirken.

Neue Funktionen in AI Lab V1.5

Mit dem aktuellen Update erweitert AI Lab seine Funktionalität um mehrere Aspekte, die vor allem auf die Bedürfnisse professioneller Anwender zugeschnitten sind. Zentrale Neuerung ist die Einführung von System-Prompts: Damit lassen sich Vorgaben für die Bildgenerierung auf einer übergeordneten Ebene definieren, was die Konsistenz und Steuerbarkeit der Ergebnisse verbessert.

Neu hinzugekommen sind außerdem zwei KI-Modelle: Nano Banana 2 Lite, entwickelt von Google/DeepMind, ist auf besonders schnelle Bildgenerierung ausgelegt und eignet sich für Anwendungen, bei denen große Bildmengen in kurzer Zeit benötigt werden. Das Modell überzeugt durch hohe Geschwindigkeit und Konsistenz, während es bei maximaler Detailtreue leichte Abstriche macht. Claude Opus 4.8 von Anthropic erweitert die Möglichkeiten im Bereich Prompt-Generierung und komplexe Aufgabenstellungen. Mit einem Kontextfenster von einer Million Tokens und einstellbarem Bearbeitungsaufwand richtet sich das Modell an Nutzer, die umfangreiche oder vielschichtige Anweisungen formulieren und verarbeiten möchten.

Ergänzt werden diese Neuerungen durch einen Photoshop-Version-Selector, der die Auswahl und Integration verschiedener Photoshop-Versionen direkt aus AI Lab heraus ermöglicht. Überarbeitete UI-Elemente sorgen für eine klarere Bedienung und sollen die Effizienz im Alltag erhöhen.

Kontext: Was ist AI Lab?

AI Lab ist eine von Picture Instruments in Leverkusen entwickelte Plattform für generative Bild-KI. Die Software steht sowohl als eigenständige Anwendung für Windows und macOS als auch als UXP-Plugin für Adobe Photoshop zur Verfügung. Zielgruppe sind professionelle Fotografen, Bildbearbeiter und Kreative, die Wert auf reproduzierbare Ergebnisse, effiziente Workflows und die Integration verschiedener KI-Modelle legen. AI Lab bündelt unterschiedliche Bild-KI-Modelle und bietet Funktionen wie visuelles Prompting, lokale Datenverwaltung und eine transparente Kostenstruktur.

Kritische Einschätzung: Auswirkungen auf kreative Workflows

Die neuen Funktionen von AI Lab V1.5 adressieren zentrale Herausforderungen im Umgang mit generativer KI: Die Möglichkeit, System-Prompts zu setzen, dürfte vor allem für Anwender interessant sein, die Wert auf konsistente Ergebnisse und reproduzierbare Workflows legen. Nano Banana 2 Lite spricht Nutzer an, die große Bildmengen schnell generieren müssen, etwa für Kataloge, Social-Media-Kampagnen oder Prototyping. Hier steht Effizienz im Vordergrund, während für höchste Bildqualität weiterhin leistungsfähigere Modelle zur Verfügung stehen.

Claude Opus 4.8 erweitert die Möglichkeiten für komplexe Prompt-Generierung und dürfte vor allem für diejenigen relevant sein, die mit vielschichtigen Aufgabenstellungen oder umfangreichen Projekten arbeiten. Die Integration eines Photoshop-Version-Selectors und die UI-Verbesserungen zeigen, dass der Fokus weiterhin auf einer nahtlosen Einbindung in bestehende Arbeitsumgebungen liegt.