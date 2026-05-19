GPT Image 2 in AI Lab 1.3.1: Picture Instruments bringt Photoshop-Nutzern das stärkste KI-Bildmodell 2026

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Mausklick im Photoshop-Plugin eines deutschen Softwarehauses die Frage nach der Zukunft der Kreativität neu stellt? Willkommen im Zeitalter, in dem die KI nicht nur malt, sondern vorher auch noch grübelt. AI Lab von Picture Instruments hat jetzt in der Version 1.3.1 GPT Image 2, das aktuell führende Bild-KI-Tool integriert. Damit steht es sowohl dem AI Lab KI-Plugin direkt in Photoshop zur Verfügung als auch der Standalone Version der Software. Wer mit Photoshop und KI-Tools arbeitet, sollte sich dieses Update genauer ansehen.

Fünf Modelle, eine Wahl: Die neuen GPT-Image-2-Varianten

Das Herzstück des Updates von AI Lab sind die fünf neuen GPT-Image-2-Modellvarianten, die Picture Instruments nach Qualitätsstufe und Ausgabeauflösung unterscheidet: Complex 2.8K, Standard 2.8K, Complex 1K, Standard 1K und Fast 1K. Die Bezeichnungen sind Picture Instruments‘ eigene Nomenklatur für die Qualitäts- und Auflösungsstufen von OpenAIs Modell. „Complex“ steht dabei für höchste Verarbeitungstiefe und Detaildichte, „Standard“ für den ausgewogenen Mittelweg, „Fast“ für schnelle Ergebnisse mit reduzierten Ressourcen. Die 2.8K-Varianten liefern entsprechend höher aufgelöste Ausgaben als die 1K-Versionen.

Welche der aktuell 21 verfügbaren Modellvarianten von Google, OpenAI, Black Forrest Labs und Bytedance überhaupt im Dropdown-Menü erscheinen, lässt sich jetzt frei konfigurieren. Wer ausschließlich mit Complex 2.8K für anspruchsvolle Projekte arbeitet und Fast 1K nie anfasst, kann die Auswahl entsprechend bereinigen. Eine kleine Funktion mit merklichem Effekt auf die tägliche Arbeit.

Denken, bevor generiert wird: Die visuelle Reasoning-Ebene

Was GPT Image 2 von seinen Vorgängern grundlegend unterscheidet, ist die Art, wie das Modell einen Prompt verarbeitet. Es analysiert die Eingabe zunächst auf mehreren Ebenen: Es interpretiert Kontext, erkennt Absichten hinter mehrdeutigen Formulierungen, plant Bildaufbau und Komposition und folgt Anweisungen mit deutlich höherer Präzision als frühere Modelle. Das ist kein Live-Webrecherche-Feature (das bleibt bestimmten ChatGPT-Abonnements vorbehalten), sondern eine tiefere Form von Prompt-Verständnis direkt im Modell.

In der Praxis bedeutet das: Komplexe Szenenanweisungen, die früher zu generischem Output führten, werden jetzt konsequenter umgesetzt. Wer im Prompt „einen Produktkatalog im Bauhaus-Stil, asymmetrisch angeordnet, mit warmem Kunstlicht von links“ beschreibt, bekommt das auch.

Texte und Logos: Endlich verlässlich

GPT Image 2 ist in der Branche bereits für seine überraschend akkurate Textdarstellung bekannt – siehe dazu auch unser Aufmacherbild. Logos, UI-Elemente, Infografiken, mehrsprachige Beschriftungen: Das Modell generiert Schriftzüge mit einer Präzision, die frühere KI-Bildgeneratoren schlicht nicht erreichten. Für Grafikdesigner, die KI-generierte Entwürfe als Ausgangsmaterial für Kundenpräsentationen nutzen, oder für alle, die Mockups mit lesbarem Dummy-Text brauchen, ist das eine erhebliche Erleichterung.

Gerade in Kombination mit Photoshop, wo man diese Elemente weiterverarbeiten kann, schließt sich ein Workflow, der bisher immer an der Textdarstellung gescheitert ist.

Photoshop-Integration: Volle Auflösung, voller Support

AI Lab war schon immer als Photoshop-Plugin gedacht, und Version 1.3.1 schärft diese Integration weiter. Bilder können jetzt in voller Auflösung aus Photoshop in das Plugin übergeben werden, ohne stilles Downsampling im Hintergrund. Hinzu kommt die Unterstützung von 16-Bit-TIFF-Dateien, was AI Lab endgültig in professionellen Farbkorrektur- und Retouching-Workflows platziert, wo solche Farbtiefe schlicht Voraussetzung ist.

Das UXP-Plugin ist kompatibel mit Photoshop 25.2 und neuer, und alle AI-Lab-Abonnements umfassen sowohl die Standalone-Version als auch das Photoshop-Plugin. Kein zusätzlicher Kauf, keine getrennten Lizenzen.

Was sonst noch neu ist

Neben den großen Neuerungen hat Picture Instruments in Version 1.3.1 einige praktische Details verbessert. Laufende KI-Prozesse lassen sich jetzt jederzeit abbrechen, was den Umgang mit längeren Generierungsvorgängen deutlich entspannter macht. Die Schnellstart-Vorlagen sind jetzt nach Kategorien sortiert, wodurch sich die Navigation in umfangreichen Template-Sammlungen vereinfacht. Und eine Statusanzeige zeigt zuverlässig an, ob das Plugin gerade am Generieren oder am Bearbeiten ist, ein kleines, aber im Arbeitsfluss spürbares Detail.

Parallel dazu hat Version 1.2.0 die Grundlage für einige dieser Neuerungen gelegt: Schnellstart-Vorlagen über das Home-Symbol, Prompt-Speicherung mit Bildminiaturen, komfortables Umbenennen von Bildern per Rechtsklick oder F2 sowie das Sortieren von Miniaturen nach Name, Datum oder Änderungszeitpunkt.

Fazit

AI Lab 1.3.1 ist kein Update, das man übersieht. Wer GPT Image 2 bislang nur aus ChatGPT kennt, bekommt hier einen direkten Kanal in den Photoshop-Workflow, mit mehr Kontrolle über Modellwahl, Auflösung und Verarbeitungstiefe, als es die Browser-Oberfläche je bieten könnte. Das ist der eigentliche Wert dieser Integration: nicht das Modell allein, sondern der Kontext, in dem man es nutzt.