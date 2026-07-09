Godox iM30Pro – Kompakter Kamerablitz mit einfacher Bedienung

Godox erweitert sein Blitzprogramm um den iFlash Camera Flash iM30Pro. Der kompakte Aufsteckblitz empfiehlt sich vor allem für die Streetfotografie, für analoge Kameras und für kleine spiegellose Systeme. Die Leitzahl beträgt 15 bei ISO 100. Damit eignet sich der Blitz für typische Aufnahmesituationen in Innenräumen oder in der Dämmerung bei kurzen Aufnahmeabständen.

Kompakter Blitz mit neigbarem Kopf

Mit Abmessungen von 62 × 64 × 48 Millimetern und einem Gewicht von rund 121 Gramm passt der Godox iM30Pro problemlos in kleine Fototaschen und harmoniert mit kompakten Kameras, ohne diese kopflastig wirken zu lassen. Sein Blitzkopf lässt sich um 45°, 60°, 75° oder 90° nach oben neigen. Dadurch ermöglicht er sowohl direktes Blitzen als auch indirekte Beleuchtung über Decke oder Wand. Gegenüber einfachen Blitzgeräten mit festem Reflektor eröffnet das zusätzliche Möglichkeiten bei der Lichtführung, etwa für weichere Porträts oder eine gleichmäßigere Ausleuchtung von Innenräumen.

Automatik oder manuelle Steuerung

Der iM30Pro bietet eine manuelle Leistungsregelung von 1/128 bis 1/1 in Drittelstufen. So lässt sich die Blitzleistung präzise an Motiv und Aufnahmeabstand anpassen.

Zusätzlich steht ein AUTO-Modus zur Verfügung. In diesem Modus stellt der Fotograf ISO-Wert und Blende an der Kamera ein, während der Blitz die erforderliche Blitzleistung selbst berechnet.

Der AUTO-Modus arbeitet im Bereich von ISO 25 bis 1600 sowie mit Blendenwerten von f/1,4 bis f/45. Dadurch deckt der Blitz eine große Bandbreite unterschiedlicher Aufnahmesituationen ab, ohne dass die Blitzleistung ständig manuell angepasst werden muss.

Integrierter Akku und Farbdisplay

Für die nötige Energie sorgt ein fest eingebauter Lithium-Akku mit 7,4 Volt und 700 mAh. Separate Batterien oder Akkus entfallen. Laut Godox sind bis zu 550 Blitzauslösungen mit einer Akkuladung möglich. Die Recyclingzeit gibt der Hersteller mit 0,1 bis 1,5 Sekunden an.

Ein Farbdisplay auf der Rückseite informiert über Blitzleistung, Betriebsmodus und weitere Einstellungen. Eine Energiesparfunktion versetzt den Blitz bei längerer Inaktivität automatisch in den Ruhezustand.

Für kreative Lichteffekte unterstützt der Blitz die magnetischen Godox MA01-Farbfilter. Sie lassen sich mit wenigen Handgriffen vor dem Blitzkopf befestigen und verändern die Lichtfarbe beispielsweise für warmes Kunstlicht oder einen kühlen Farbeindruck bei Nachtaufnahmen.

Universeller Blitzschuh und Synchronanschluss

Der Godox iM30Pro ist mit einem universellen Mittenkontakt-Blitzschuh ausgestattet und lässt sich dadurch mit zahlreichen Digitalkameras verschiedener Hersteller verwenden. Zusätzlich besitzt er einen 2,5-Millimeter-Synchronanschluss, über den sich auch analoge Kameras oder externe Funkauslöser anschließen lassen.

Preis und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Godox iM30Pro iFlash Camera Flash beträgt rund 50 Euro. Der Blitz soll in Kürze im Fotofachhandel erhältlich sein. Weitere Informaationen finden Sie auf der Godox-Website.