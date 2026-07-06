Godox stellt externen Akkupack PROPAC PB1000 für Systemblitze vor

Godox erweitert sein Zubehörprogramm um das PROPAC Lithium Power Pack PB1000. Es richtet sich in erster Linie an Fotografen, die mit kompatiblen Aufsteckblitzen arbeiten und bei längeren Einsätzen kurze Blitzfolgezeiten mit einer hohen Zahl an Blitzauslösungen verbinden möchten. Der externe Lithium-Ionen-Akku versorgt kompatible Aufsteckblitze mit zusätzlicher Energie; er verkürzt die Blitzfolgezeit und erhöht die Zahl der Blitze mit voller Leistung. Das empfiehlt ihn vor allem für Reportagen, Hochzeiten oder Veranstaltungen, bei denen viele Aufnahmen in kurzer Zeit entstehen.

Der Akkupack bietet eine Kapazität von 3.300 Milliamperestunden beziehungsweise 47,52 Wattstunden. Laut Godox sind damit – abhängig vom verwendeten Blitzgerät – deutlich mehr Auslösungen als mit den internen Batterien möglich. Als Beispiele nennt der Hersteller bis zu 700 Blitze mit voller Leistung am Godox AD200Pro II sowie bis zu 2.600 Auslösungen mit dem TT520 III. Die Blitzfolgezeit soll auf bis zu eine Sekunde sinken. Die tatsächlichen Werte hängen allerdings vom jeweiligen Blitzmodell ab.

Gerade bei dynamischen Motiven kann das einen Unterschied machen. Während sich ein Brautpaar nach dem Ja-Wort umarmt oder ein Tänzer mehrere Sprünge hintereinander ausführt, steht der Blitz schneller wieder mit voller Leistung bereit. So steigt die Chance, den entscheidenden Moment ohne Wartezeit festzuhalten.

Der PB1000 lässt sich mit austauschbaren Anschlusskabeln verbinden. Godox bietet dafür getrennte Kabel für Godox- und Canon-Blitze (CX) sowie für Nikon- (NX) und Sony-Blitze (SX) an. Dadurch unterstützt der Akkupack eine Vielzahl aktueller und älterer Aufsteckblitze der jeweiligen Systeme.

Geladen wird der Akku über USB-C. Die Schnittstelle fungiert gleichzeitig als Powerbank-Ausgang und kann mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets mit Strom versorgen. Mit einem optionalen USB-C-Power-Delivery-Netzteil mit 30 Watt dauert eine vollständige Ladung laut Hersteller rund zweieinhalb Stunden. LEDs informieren über den Ladezustand und die Blitzbereitschaft.

Das Gehäuse misst 143 × 44 × 44 Millimeter. Auf der Oberseite des 344 Gramm schweren PROPAC Lithium Power Pack PB1000 befindet sich ein Blitzschuh, an der Unterseite eine 1/4-Zoll-Stativbuchse. Hinzu kommen eine Öse für die mitgelieferte Handschlaufe sowie ein Transportbeutel. Dadurch lässt sich der Akkupack je nach Aufnahmesituation an Kamera, Stativ oder Tragesystem befestigen.

Das Godox PROPAC Lithium Power Pack PB1000 kostet rund 120 Euro, passende Blitz-Verbindungskabel gibt es für rund 15 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Godox-Website.