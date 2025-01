Peakto Search Plugin mit neuer Sprachsuche in Videos und benutzerdefinierter Metadatenanzeige

Das Lightroom- und Capture-One-Plug-in Peakto Search für die KI-unterstützte Suche Bild und Videosammlungen auf dem Mac wurde um zwei neue Funktionen erweitert.

Die Funktion „Sofortige Sprachsuche“ ermöglicht die automatische Transkription von Audio- und Videodateien. Dadurch erhalten Nutzer sofortige Transkripte von Videos, was die Suche nach bestimmten Szenen anhand des Dialogs erheblich vereinfacht und den Schnittprozess beschleunigt.

Mit der neuen „Benutzerdefinierten Metadatenanzeige“ können Anwender wichtige Informationen zu ihren Inhalten schnell abrufen. Es besteht jetzt die Möglichkeit, Metadaten wie Ort, Datum, Kameraeinstellungen, Format, Größe und Anmerkungen unter jeder Bildvorschau anzeigen zu lassen. Das soll dabei helfen, Dateien zu organisieren und wiederzufinden.

Peakto Search kann gleichzeitig in mehreren Katalogen von Lightroom oder Capture One suchen. Dabei wird künstliche Intelligenz genutzt, um Medien zu analysieren. Dies ermöglicht es, passende Inhalte anhand einer einfachen Beschreibung, eines Dialogs oder eines Bildes zu finden. Das Peakto-Search-Plug-in fungiert wie ein erweiterter Finder, der speziell für Lightroom und Capture One entwickelt wurde. Es ist direkt über die Mac-Toolbar erreichbar und zeigt eine Suchkonsole an, um Ergebnisse sofort zu sehen, selbst wenn die Software nicht geöffnet oder offline ist.

Peakto Search gibt es im Abo für einen Monat, ein Jahr oder zwei Jahre sowie zum einmaligen Kauf mit kostenlosen Updates für ein Jahr. Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie auf der Website des Anbieters.