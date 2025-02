Punktkurve: Sättigung verfeinern

Foto: Olaf Giermann

Sättigungsveränderungen durch Ändern der Punktkurve in Lightroom Classic lassen sich mit dem Para­meter »Sättigung verfeinern« abstimmen. Kontraständerungen sind aus technischen Gründen mit einer Sättigungsverschiebung verbunden (a). Diese ist auch meist gewollt, da unser Sehsinn je nach Helligkeit unterschiedlich sensibel auf Sättigung reagiert. Möchte man diese Sättigungsveränderung vermeiden, etwa beim Einsatz einer Einstellungsebene vom Typ »Gradationskurve«, kann man in Photoshop auf den Ebenenmodus »Luminanz« (b) zurückgreifen. In Camera Raw und Co. gab es lange keine ­Möglichkeit, auf die durch die Kurve verursachte Sättigungsverschiebung Einfluss zu nehmen. Inzwischen erlaubt ein Regler genau das – und er ist sogar besser als der Ebenenmodus ­»Luminanz«, da Sie mit ihm fein abstimmen können, wie stark die Sättigungsände­rungen reduziert werden – ein Wert von Null entspricht dem Modus »Luminanz« (c).