Mobiles Fotostudio für fahrradbegeisterte Fotografen

Der deutsche E-Lastenrad-Hersteller Ca Go und das britische Magazin für Fahrradkultur und Radsport, Rouleur, stellen eine limitierte Sonderanfertigung des Lastenrads Ca Go CS200 vor. Das gemeinsame Projekt, das auf der Rouleur Live Messe in London im November 2025 erstmals öffentlich gezeigt wurde, interpretiert das Kompakte Lastenrad – das Kürzel CS steht für Cargo Short – als spezialisiertes Arbeitswerkzeug für unterwegs.

Ausstattung für den professionellen Einsatz

Das Ca Go x Rouleur CS200 basiert auf dem bekannten Serienmodell, bietet jedoch eine spezielle Zusatzausstattung zur sicheren und organisierten Beförderung von Foto-Equipment. Diese erweitert die Transportkapazitäten. Kameraequipment, Objektive, Lichtanlage, Stative und auch schwere Batterien mit einem Gesamtgewicht von bis zu 80 kg können sicher und jederzeit griffbereit auf den drei Ladeflächen des Triple Load Space verstaut werden.

Zur Beförderung der Ausrüstung dienen zwei Hartschalenkoffer der Marke B&W. Vorne auf dem Extended Front Rack mit 18 kg Traglast findet ein B&W 6600 Hartschalenkoffer Platz (Abmessungen: 50x28x18 cm), der mittels spezieller Ca Go Belts gesichert wird. Hinten auf dem Rear Rack dient eine MIK-Adapterplatte zur Fixierung eines kleineren B&W 3000 Hartschalenkoffers (33x23x15 cm). Ergänzt wird die Transportlösung durch einen Expandable Center Bag mit reflektierendem Schriftzug sowie einen Ca Go CS Utility Bag, um weiteres Zubehör oder persönliche Gegenstände unterzubringen.

Die technische Basis des CS200 bildet der Bosch Cargo Line Smart System Antrieb. Die Energieversorgung erfolgt über einen Bosch PowerPack 545.

Die Produktion des 7.900 Euro teuren Ca Go x Rouleur CS200 erfolgt in einer begrenzten Stückzahl. Die Zusatzausstattung und eine Sonderlackierung (Mattes Finish in Weißaluminium, dunkle Akzente in mattem Signalschwarz) sind dabei für 2000 Euro eingepreist. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers.