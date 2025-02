Vergleichsansichten und Filmstreifen in Camera Raw

Vorher/Nachher vergleichen

Mit der Taste »P« oder dem rechten Symbol (b) unter dem Bild schalten Sie zwischen Vorher und Nachher hin und her. Dabei vergleichen Sie die aktuellen Entwicklungseinstellungen mit denen, die das Bild direkt nach dem Öffnen in Camera Raw hatte.

Vorsicht: Wenn Sie das Vorher-Bild eingeblendet haben und auf »Fertig« klicken, verlieren Sie die vorgenommenen Änderungen, weil die aktuell angezeigten Einstellungen dadurch gespeichert werden.

Mit der Taste »Q« schalten Sie durch eine Reihe von Vergleichsmodi, wie etwa der gezeigten Links/Rechts-Ansicht. Möchten Sie die Taste nicht immer mehrfach drücken, um wieder zur Gesamtbilddarstellung zu gelangen, öffnen Sie durch einen langen Klick auf das Vorschau-Symbol (a) die »Vorschaueinstellungen« und deaktivieren nicht benötigte Ansichten (c). Hier lassen sich auch die Trennlinien und Beschriftungen deaktivieren (d).

Filmstreifen und globaler Zoom

Der Filmstreifen wird automatisch angezeigt, wenn Sie mehrere Bilder in Camera Raw öffnen. Im Kontextmenü des Filmstreifens können Sie wählen, ob dieser vertikal links neben dem Bild oder horizontal unter dem Bild dargestellt werden soll (a). Per Tastenkürzel »Strg/Cmd-Shift-F« (b) geht der Wechsel etwas schneller. Im Drop-down-Menü der Zoom-Anzeige sorgt die Option »Globale Zoomeinstellungen« (c) dafür, dass bei einem Bildwechsel die aktuelle Darstellungsgröße beibehalten wird und nicht jedes Bild seine eigene bewahrt.

Filtern, Sortieren, Bewerten

Unter dem Bild finden Sie Optionen, um den Film­streifen aus- und einzublenden (a), die dort angezeigten Bilder nach Datum, Name, Bewertung zu sortieren (b) oder sie zu filtern (c). Hier können Sie die Bilder zudem mit Sternen bewerten oder farblich markieren (d). Am schnellsten vergeben Sie 0 bis 5 Sterne mit den Tasten 0 bis 5. Mit den Tasten 6 bis 9 und »Strg/Cmd-Shift«-0« weisen Sie die Farbmarkierungen Rot, Gelb, Grün, Blau beziehungsweise Pink zu oder löschen diese. Klicken Sie das Eimersymbol (e) an, wird das Foto zur Löschung vorgemerkt und in den Papierkorb verschoben, sobald Sie Camera Raw verlassen.

Spielzeit: 8 Minuten 1 Sekunde | Direktlink zum Video