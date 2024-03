CAISPAR – die Ausstellung wird verlängert

Wegen des großen Interesses der Besucher verlängert die STP-Galerie in Greifswald die aktuelle CAISPAR-Ausstellung bis zum 10. April 2024. Zu sehen sind die teils großformatigen Arbeiten in der Mühlenstrasse 20 in 17489 Greifswald.

Gegenstand des DOCMA-Projekts sind konzeptionelle Adaptionen von Werken des berühmten Malers Caspar David Friedrich. Die Arbeiten des vor 250 Jahren geborenen Greifswalders werden durch verschiedene KI-Tools neu interpretiert. Dieser frische Blick auf klassische Kunstwerke bietet den Besuchern eine ungekannte Perspektive auf das Zusammenspiel von Tradition und Technologie.

Schon zur Eröffnungsveranstaltung fanden sich etwa einhundert Kunstinteressierte ein. Inzwischen kommen selbst Schulkassen in die Galerie, um sich dort die Entstehung der Bilder erklären zu lassen.

Für Interessenten, die nicht den Weg bis an den nördlichen Zipfel der Republik auf sich nehmen möchten, gibt es einen großformatige Katalog mit über 250 Werken auf 232 Seiten. Der eineinhalb Kilo schwere Band dokumentiert die einzigartige Verschmelzung von klassischer Kunst und moderner Technologie.

Exklusiv erhältlich nur in der Galerie und bei uns im DOCMAshop.