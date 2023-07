KI-Prompt Inspiration: Luftbilder

Grafisch attraktive Luftbilder kann man natürlich auch ganz einfach mit einer Drohne machen. Oder bei Google Maps finden und dann die Beschriftungen heraus retuschieren. Aber mit KI ist es zunächst viel einfacher – wenigstens solange man keine allzu konkreten Vorstellungen vom Ergebnis entwickelt.

Erste Schritte

Wie so oft beginnen wir, um herauszufinden, was mit wenig Aufwand funktioniert, mit einem Mini-Prompt. So zeigt sich schnell, ob die KI etwas mit unserer Begriffsvorgabe anfangen kann.

aerial view

Sie kann, das ist jetzt klar, undsie hat eine Tendenz zu Luftbildern, die aus eher illustrativ angelegten Computerspielen stammen könnten. Damit das fotografischer wird, sollten wir einfach explizit das Medium definieren.

photography, aerial view

Das funktioniert. Interessanterweise sehen wir passend zu den aktuellen Medienmotiven zum Klimawandel gleich zwei Luftbilder mit Überflutungsthematik und eins mit starker Rauchentwicklung.

art photography, aerial view

Ästhetisch gefälliger und bunter werden die Bildern, wenn man die Fotografie in Richtung Kunst spezifiziert.

Passende Motive

Aber was sind eigentlich Motive für Luftbilder? Landschaftsansichten? Klar, das liegt nahe. Grafische Formationen? Aber wie will man die treffend beschreiben? Objekte, wie Kornkreise, die erst aus der Luftbetrachtung ihre Struktur offenbaren? Man könnte es versuchen.

art photography, aerial view, freeway intersection

Beleibt Motive für solche Infrastruktur-Effekte sind Autobahnkreuze. Hier haben auch etliche Varianten nicht zu überzeugenden Ergebnissen geführt, weil die KI ein funktionales Straßensystem nicht nicht von einem – für uns als Menschen klar erkennbar – dysfunktionalen unterscheiden kann.

art photography, aerial view, symmetrical freeway intersection

Ein wenig besser, aber immer noch weit von realistisch entfernt, wird es wenn man mehr Symetrie verordnet.

art photography, aerial view, curved road in forest

Mobilität-Nerds kennen vielleicht das Magazin „Curves“, das seine Leser mit Bilder von sich durch die Landschaft windenden Straßen erfreut. Wenn die Bilder nicht echt sein müssen, sondern nur illustrativen Charakter haben sollen, hilft die KI bei ihrer Gestaltung.

art photography, aerial view, curved roads in the mountains

Allerdings kommt sie auch hier mit einzelnen Straßen besser klar als mit komplexeren Strukturen.

Die Sache mit dem Aufnahmewinkel der Luftbilder

Eigentlich sollte der Begriff „Areal View“ für Luftbilder als Beschreibung ausreichen, aber manchmal möchte man nicht einfach nur eine hohe Perspektive, sondern die direkte 90 Grad Ansicht von oben.

art photography, aerial view, colorful lighted Asian megacity by night

Fangen wir mit der einfachen Beschreibung einer bunt beleuchteten asiatischen Großstadt an.

art photography, satellite aerial view, colorful lighted Asian megacity by night

Etwas mehr Entfernung zum Motiv, aber nicht unbedingt einen geraderen Betrachtungswinkel ergibt der Zusatz „Satellit“.

art photography, 90° vertical satellite aerial view, colorful lighted Asian megacity by night

Auch weitere Verstärkungen der Blickwinkelbeschreibung führen nicht sicher zum Ziel. Hier hilft es im Grunde nur, mehrere Varianten ausrechen zu lassend bis einmal eine 90 Grad Ansicht erschient und diese nach dem Vergrößern weiter zu modifizieren.