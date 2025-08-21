Eizo bringt neues ColorEdge-Topmodell mit 30,5 Zoll

Eizo kündigt den ColorEdge CG3100X an – ein 30,5-Zoll-Monitor, der mit DCI-4K-Auflösung (4096 × 2160 Pixel) und HDR-Unterstützung speziell auf professionelle Workflows in Film-Postproduktion, Color Grading und Fotografie zugeschnitten ist. Das Display im 17:9-Format zeichnet sich durch eine hohe Pixeldichte von 152 ppi aus und bietet damit ausreichend Auflösung für feinste Detailarbeit, vom präzisen Maskieren im Bild bis zum Arbeiten in komplexen Schnitt-Timelines.

Das Wide-Gamut-IPS-Panel deckt 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums und 97 Prozent des Adobe-RGB-Farbraums ab. Die Berechnung der 1,07 Mrd. darstellbaren Farben erfolgt mit 10 Bit Farbtiefe und einer 24-Bit-3D-Look-Up-Table.

Für HDR-Anwendungen bringt der Monitor Voreinstellungen für die Standards PQ („Perceptual Quantizer“) und HLG („Hybrid Log Gamma“) mit. Die Maximalhelligkeit liegt bei 500 cd/m². Dank einem Kontrastverhältnis von 1800:1, dem bislang höchsten Wert innerhalb der ColorEdge-CG-Serie, und einem True-Black-Filter, der Farbverzerrungen durch optische Verschiebungen ausgleicht, entsteht eine Darstellung, die auch in dunklen Bereichen klar abgestufte Nuancen sichtbar macht.

Die Eizo-eigene Uniformity-Technologie („Digital Uniformity Equalizer“) gleicht Unterschiede in Helligkeit und Farbwiedergabe über die gesamte Fläche aus. Die beigelegte Lichtschutzhaube reduziert störende Spiegelungen durch Umgebungslicht.

Zur langfristigen Präzision trägt ein integrierter Kalibrierungssensor bei, der sich mit der Software ColorNavigator 7 automatisiert steuern lässt. Darüber hinaus ermöglicht das ColorNavigator Network eine zentrale Administration in größeren Produktionsumgebungen.

Bei den Anschlüssen zeigt sich der CG3100X kontaktfreudig: Ein USB-C-Port überträgt Bildsignale als DisplayPort, versorgt parallel den integrierten USB-Hub und lädt mobile Geräte mit bis zu 94 Watt. Zusätzlich sind ein DisplayPort-, ein HDMI- (mit FRL-Unterstützung für unkomprimierte 12-Bit-4:4:4-Signale bei 60 Hz) und ein RJ45-Netzwerkanschluss vorhanden. Zwei USB-3.0- und zwei USB-2.0-Ports stehen für Peripheriegeräte bereit.

Eizo liefert den CG3100X mit fünf Jahren Garantie und Vor-Ort-Austauschservice. Der Marktstart ist für November 2025 vorgesehen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 5288 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Eizo.