Der Erste Weltkrieg veränderte die Fotografie – Teil 1

Zahlreiche fotografische Erfindungen, bereits um die Jahrtausendwende auf den Markt gekommen, fanden kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs reißenden Absatz. Großformatige 13×18-Mattscheibenkameras mit Glasplatten als Aufnahmemedium hatten sich in kürzester Zeit als kriegsuntauglich erwiesen. Roll- und Planfilm waren nun bei Berufsfotografen und Amateuren gleichermaßen gefragt.

Der Erste Weltkrieg veränderte die Fotografie
Gelatine-Trockenplatten nutzten Glas als Trägermaterial und wurden seit 1885 industriell hergestellt. Eine handelsübliche Packung mit 12 Stück wog rund ein Kilogramm. Kodak hatte in diesem Marktsegment ausnahmsweise kein Monopol.

Kleine Klappkameras für Rollfilm oder Filmpacks wogen 200 bis 700 Gramm und waren zusammengeklappt etwa so groß wie ein dickes Taschenbuch. Sie besaßen Brennweiten zwischen 70 und 100 Millimetern und Lichtstärken um f/6.7, bessere Modelle erreichten f/4.5. Sie waren als Fixfokus-Optik für Entfernungen von etwa zwei Metern bis unendlich ausgelegt; die Schärfentiefe wurde durch Abblenden bestimmt. Ihre Brillantsucher waren winzig, zeigten ein seitenverkehrtes Bild und verlangten Erfahrung, um einen brauchbaren Bildausschnitt zu bestimmen. Trotz dieser Einschränkungen erlaubten diese Kameras in Kampfpausen spontanes Fotografieren.

Der Erste Weltkrieg veränderte die Fotografie
Technisch schlicht, aber zuverlässig: Die Kodak Vest Pocket gehörte zu den bekanntesten Kameras. Knapp zwei Millionen Stück wurden produziert.
Der Erste Weltkrieg veränderte die Fotografie
Die Bezeichnung „Vest Pocket Camera“ wurde zum geflügelten Begriff. Die handlichen Modelle wurden auch als „Soldaten-Kamera“ beworben.
Der Erste Weltkrieg veränderte die Fotografie
120er-Rollfilm entwickelte sich zum Standard und ist nach wie vor erhältlich. Je nach Kamera und Aufnahmeformat sind bis zu 16 Bilder möglich. Seine 1895 erfundene Tageslichtverpackung, bis heute nahezu unverändert genutzt, vereinfachte die Handhabung. Über die Geschichte des Rollfilms und den Kampf seines Erfinders Hannibal Goodwin gegen Kodak berichtet der Blog.
Der Erste Weltkrieg veränderte die Fotografie
Die Icarette aus Dresden konnte 12 Bilder pro Film aufnehmen. Das 6×6-Format bot den Vorteil schneller Aufnahmebereitschaft, ohne eine Entscheidung zwischen Hoch- oder Querformat zu verlangen.
Der Erste Weltkrieg veränderte die Fotografie
Trotz anfänglicher Mängel setzten sich die 1903 von Kodak eingeführten Film Packs (Planfilm) gegenüber den Trockenplatten durch. Sie waren leicht und unzerbrechlich.

Film Packs boten Formate von 4,5×6 bis 13×18 Zentimetern. Sie waren einzeln verpackt und wurden mit einem Metallrahmen in die Kamera eingesetzt. Anfangs ließ die Planlage gegenüber Glasträgern noch zu wünschen übrig, doch das Film Pack löste die schweren und zerbrechlichen Trockenplatten zunehmend ab. Ab 1917 entwickelte sich der Krieg zum ersten umfassenden Propagandakrieg und prägte die weitere Bildberichterstattung nachhaltig. Darüber berichtet Teil 2, der am 6.1.26 im Blog erscheint.

Der Erste Weltkrieg veränderte die Fotografie
Ernemanns Klapp-Kamera gehörte wie die Goerz Vest Pocket Tenax zu den besser ausgestatteten Modellen, die mit großen Newton-Suchern ausgerüstet waren und vorwiegend 9×12-Film-Packs nutzten.
