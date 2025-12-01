Der Erste Weltkrieg veränderte die Fotografie – Teil 1
Altglas-Report
Zahlreiche fotografische Erfindungen, bereits um die Jahrtausendwende auf den Markt gekommen, fanden kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs reißenden Absatz. Großformatige 13×18-Mattscheibenkameras mit Glasplatten als Aufnahmemedium hatten sich in kürzester Zeit als kriegsuntauglich erwiesen. Roll- und Planfilm waren nun bei Berufsfotografen und Amateuren gleichermaßen gefragt.
Kleine Klappkameras für Rollfilm oder Filmpacks wogen 200 bis 700 Gramm und waren zusammengeklappt etwa so groß wie ein dickes Taschenbuch. Sie besaßen Brennweiten zwischen 70 und 100 Millimetern und Lichtstärken um f/6.7, bessere Modelle erreichten f/4.5. Sie waren als Fixfokus-Optik für Entfernungen von etwa zwei Metern bis unendlich ausgelegt; die Schärfentiefe wurde durch Abblenden bestimmt. Ihre Brillantsucher waren winzig, zeigten ein seitenverkehrtes Bild und verlangten Erfahrung, um einen brauchbaren Bildausschnitt zu bestimmen. Trotz dieser Einschränkungen erlaubten diese Kameras in Kampfpausen spontanes Fotografieren.
Film Packs boten Formate von 4,5×6 bis 13×18 Zentimetern. Sie waren einzeln verpackt und wurden mit einem Metallrahmen in die Kamera eingesetzt. Anfangs ließ die Planlage gegenüber Glasträgern noch zu wünschen übrig, doch das Film Pack löste die schweren und zerbrechlichen Trockenplatten zunehmend ab. Ab 1917 entwickelte sich der Krieg zum ersten umfassenden Propagandakrieg und prägte die weitere Bildberichterstattung nachhaltig. Darüber berichtet Teil 2, der am 6.1.26 im Blog erscheint.