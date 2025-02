Bedienfeld-Optionen in Camera Raw

14 Vergleichen und Zurücksetzen

Ein helles Augensymbol in der Titelzeile eines ­Bedienfelds zeigt an, dass hier Änderungen vorgenommen wurden (a). Mit einem Klick auf ein Augensymbol lassen sich die Korrekturen vor­übergehend ausblenden und so Vorher/Nachher vergleichen. Halten Sie die Alt-Taste, ändert sich die Anzeige der Titelleiste auf »Zurücksetzen« (b). Mit einem Klick darauf versetzen Sie alle im Bedienfeld vorgenommenen Einstellungen in den Ausgangszustand.

15 Bedienfeldmodus

Im Kontextmenü (Rechtsklick) der Bedienfeld-Überschriften können Sie zwischen drei verschiedenen Anzeigemodi wechseln: Im »Einzelbedienfeldmodus« schließen sich alle anderen Bedienfelder, wenn Sie ein neues öffnen. Im »Modus „Reaktionsfähiges Bedienfeld“« bleiben so viele Bedienfelder geöffnet, wie auf den Bildschirm passen. Im »Modus mit mehreren Bedienfeldern« bleiben Bedienfelder geöffnet, bis Sie sie wieder schließen.

16 Kompaktmodus und Bedienfeld-Anordnung

Im Kontextmenü (Rechtsklick) der Bedienfeld-Überschriften haben Sie die Wahl zwischen zwei Layout-Modi. In der Darstellung »Normal« (a) sind die Schieberegler länger und haben einen größeren Abstand zueinander. Dadurch benötigt dieses Layout deutlich mehr Bildschirmplatz als das Layout »Minimal« (b). ­»Minimal« entspricht dem Layout von Lightroom und ist tatsächlich auch deutlich übersichtlicher.

17 Fehlende Optionen?

Eine Tücke des Bedienfeld-Designs ist, dass leicht Optionen übersehen werden können, weil diese eingeklappt sind. Deutlich wird das zum Beispiel beim »Detail«- (a) und dem »Effekte«-Panel (b). Durch die vielen Dreiecksformen übersieht man leicht, dass weitere Einstellungsmöglichkeiten vorhanden sind. Über die unscheinbaren Pfeilsymbole (c) am rechten Bedienfeldrand öffnen Sie diese. Zum Glück merkt sich der Dialog diese Änderung.

Direktlink zum Video

Spielzeit: 6 Minuten 24 Sekunden

