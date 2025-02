Foto: Olaf Giermann

Dank kleiner grauer Punkte sehen Sie beim »Farbmischer« in Lightroom Classic sofort, in ­welchem Bereich Sie Änderungen vorgenommen haben. Im Modus »Farbe« (a) lassen sich die acht vorgegebenen Farbbereiche Bildschirmplatz sparend optimieren. Geänderte Bereiche werden durch einen grauen Punkt unterhalb des Farb-Symbols hervorgehoben (b), so dass man nicht jedes einzelne anklicken muss, um etwaige Veränderungen zu finden. Genau das sind übrigens praktische Kleinigkeiten, um die Power-User in Photoshop auch bei »Farbton/Sättigung«, »Farbbalance« und »Selektive Farbkorrektur« Adobe seit Jahrzehnten anflehen.