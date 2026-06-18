Gerücht: Canon entwickelt RF 24-70mm f2.0 L und weitere weltweite Neuheit

Wie die Gerüchte-Website „Canon Rumors“ berichtet, plant Canon für dieses Jahr ein weiteres „World’s First“‑Objektiv – eine bislang einzigartige Kombination aus Brennweite und Lichtstärke. In diesem Bericht wird das Objektiv konkret als Canon RF 24‑70mm f/2 L benannt. Demnach soll es zur professionellen L‑Serie („Luxury“) – Canons Premium-Segment – gehören und eine durchgehende Lichtstärke von f/2 bieten. Mit der Markteinführung rechnet man nicht vor dem Herbst.

Das geplante „RF 24‑70mm f/2 L“ würde sich klar vom bestehenden „RF 24‑70mm f/2.8 L IS USM“ absetzen. Die Brennweite 24‑70 mm markiert den klassischen Reportage‑Bereich vom Weitwinkel bis zum kurzen Tele. Im Weitwinkel würde es einen um 9 Grad größeren horizontalen Bildwinkel bieten als bei 28 Millimeter Brennweite. Zudem bringt eine Lichtstärke von f/2.0 im Vergleich zu f/2.8 doppelt so viel Licht auf den Sensor und bietet mehr Spielraum für den kreativen Einsatz der geringeren Schärfentiefe.

Hinweise auf einen optischen Bildstabilisator oder den konkreten Autofokus‑Antrieb nennt die Quelle nicht. Auch Angaben zu Größe, Gewicht oder Filtergewinde fehlen. Laut Canon Rumors gibt es aber klare Hinweise, dass das Gewicht signifikant niedriger ausfallen soll als beim RF 28-70mm f/2L USM. Für den Preis ist damit allerdings nicht zu rechnen – das 28-bis-70-Millimeter-Objektiv kostet um 3500 Euro.

Parallel dazu ist von einem zweiten RF‑Objektiv die Rede, das ebenfalls den Status „World’s First“ beanspruchen soll. Zu diesem zweiten Objektiv gibt es noch keine belastbaren Hinweise oder Spekulationen.