Tamron erhöht Abbildungsmaßstab des Tamron 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 

Tamron hat ein Firmware-Update für das im November 2025 eingeführte 25-200-Millimeter Zoom angekündigt. Meistens bringen Updates ja Verbesserungen beim Autofokus und Fehlerbehebungen – diesmal geht es um eine Erhöhung des Abbildungsmaßstabs. Mit der neuen Firmware 3 soll das Objektiv im Brennweitenbereich von 25 bis 70 mm einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2 oder größer erreichen. Zwischen 35 und 50 mm gibt Tamron sogar einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:1,7 an. Mit der Firmware 2.0 betrug dieser 1:3,1 bei 50 mm Brennweite. Dies macht sich deutlich bemerkbar, wie man im obigen Bild sieht, mit dem Tamron das Update bewirbt. Dazu, wodurch diese Verbesserung ermöglicht wird, macht Tamron in der Pressemitteilung keine Angaben.

Abbildungsmaßstäbe bei ausgewählten Brennweiten mit Firmware 3.0

Das Update kann mithilfe des TAMRON Lens Utility installiert werden. Dazu muss man lediglich das Objektiv mit einem Mac oder PC verbinden.

Das Firmware-Update finden Sie hier.



