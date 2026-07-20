Megadap bringt Autofokusadapter M2RF für M-Mount-Objektive an Canon-RF-Kameras

Megadap erweitert sein Zubehörprogramm um einen mechanisch fokussierenden Adapter, der manuelle Messsucher-Objektive an spiegellosen Canon-Systemkameras mit Autofokus ausstattet.

Der neue Megadap M2RF ist sowohl für Vollformat- als auch für APS-C-Kameras mit Canon-RF-Bajonett konzipiert. Er macht klassische manuelle Linsen mit modernen Autofokus-Funktionen wie Augenerkennung, kontinuierlicher Motivverfolgung (AF-C) und Gesichtserkennung kompatibel. Die Umschaltung zwischen automatischem und manuellem Fokus kann direkt über einen Tastendruck am Adapter erfolgen. Ein integrierter Chip sorgt zudem dafür, dass EXIF-Daten zu Brennweite und Blende an die Kamera übertragen und in den Bilddateien gespeichert werden.

Ein praktischer Nebeneffekt der mechanischen Konstruktion ist die Erweiterung des Nahbereichs. Da der Adapter über einen ausziehbaren Fokusweg von 4,5 Millimetern verfügt, lässt sich die bei Leica-M-Objektiven übliche, relativ lange Naheinstellgrenze von meist 0,7 Metern deutlich unterschreiten. Dies ermöglicht detailreiche Nah- und Makroaufnahmen.

Das Gehäuse des rund 161 Gramm schweren Adapters ist aus Messing und rostfreiem Stahl gefertigt. Zum Lieferumfang gehört neben den Front- und Rückdeckeln ein spezielles magnetisches Verbindungskabel. Über dieses Kabel lassen sich spezifische Objektivdaten direkt auf dem Adapter hinterlegen; zudem dient es zum Einspielen zukünftiger Firmware-Updates.

Offiziell unterstützt der M2RF native M-Mount-Objektive von Leica, Voigtländer und Zeiss. Darüber hinaus nennt der Vertrieb auch M-Objektive von Drittherstellern wie Sigma, Laowa, Thypoch und TTArtisan als kompatibel.

Der Megadap M2RF kommt für 499 Euro auf den Markt und wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz über B.I.G. vertrieben, wo er bereits vorbestellbar ist. Die Erstauslieferung an den Fotohandel soll ab Anfang August 2026 starten.