APS-C-Standardzoom: Tamron 17-70mm F/2.8 jetzt für Canon und Nikon

Tamron bietet sein APS-C-Standardzoom 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD künftig auch für Canon RF und Nikon Z an. Bislang war das Objektiv ausschließlich für Sony E und Fujifilm X erhältlich. Mit einer durchgängigen Lichtstärke von F/2.8, integriertem Bildstabilisator und einem Brennweitenbereich von 17 bis 70 Millimetern richtet sich das Objektiv an Anwender, die ein universelles Standardzoom für APS-C-Kameras suchen. Zur Ausstattung zählen ein optischer VC-Bildstabilisator (Vibration Compensation) sowie ein RXD-Autofokusmotor (Rapid eXtra-silent Drive).

Mit seinem 4,1-fachen Zoom reicht der Brennweitenbereich vom Weitwinkel bis in den kurzen Telebereich. Damit eignet sich das Objektiv für typische Anwendungen wie Reportage-, Reise-, Alltags- und Porträtfotografie.

An Nikon-Z-Kameras mit APS-C-Sensor entspricht der Bildwinkel laut Tamron einem Kleinbildäquivalent von 25,5 bis 105 Millimetern. An Canon-RF-APS-C-Modellen ergibt sich ein Bereich von rund 27,2 bis 112 Millimetern. Die Naheinstellgrenze liegt bei 19 Zentimetern im Weitwinkel- und 39 Zentimetern im Telebereich.

Im optischen System sind 116 linsen in 12 Gruppen verbaut. LDer RXD-Schrittmotor soll für eine schnelle, akkurate und leise automatische Fokussierung sorgen. Ein Sensor, der die aktuelle Schärfeeinstellung kontinuierlich erfasst, unterstützt die Verfolgungsgenauigkeit bewegter Motive.

Die Konstruktion des 119 Millimeter langen Objektivs umfasst Dichtungen zum Schutz vor Spritzwasser, eine Fluorbeschichtung der Frontlinse gegen Schmutz sowie eine Blende mit neun Lamellen. Vor der Frontlinse befindet sich ein 67-Millimeter-Filtergewinde.

Das Gewicht der Nikon-Z-Version beträgt 540 Gramm, die Canon-Variante ist 10 Gramm leichter.

Der integrierte Bildstabilisator soll Verwacklungen bei längeren Belichtungszeiten reduzieren. Die Canon-Version ist mit einem AF/MF-Schalter und einem ON/OFF-Schalter für den Bildstabilisator ausgestattet.

Laut Tamron kann die Autofokus-Nachführung während des Zoomens im Videobetrieb je nach Kamerasystem eingeschränkt sein.

Das 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD soll für Canon RF und Nikon Z ab dem 2. Juli 2026 erhältlich sein. Beide neuen Varianten kosten 649 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Tamron.