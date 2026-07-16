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Viltrox bringt Pancake-Objektiv AF 26 mm F/2.8 EVO für Sony E und Nikon Z

Johannes Wilwerdingvor 1 Tag
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Viltrox erweitert seine EVO-Reihe um ein äußerst kompaktes Modell: das AF 26 mm F/2.8 EVO. Es folgt der sogenannten Pancake-Bauform – sehr flach, aber mit vollwertigem Autofokus – und richtet sich damit an Fotografen, die ihr Equipment möglichst leicht halten wollen.

Die Brennweite von 26 Millimetern liefert einen natürlichen, leicht weitwinkligen Blickwinkel, der sich für Street-Fotografie, Reisen und alltägliche Motive gleichermaßen eignet. Dank einer Naheinstellgrenze von 0,2 Metern sind zudem Nahaufnahmen möglich, etwa von Speisen auf dem Teller oder kleinen Objekten auf dem Schreibtisch.

Optischer Aufbau und Bildqualität

Acht Linsen in sechs Gruppen bilden den optischen Aufbau, darunter zwei asphärische Linsen und eine hochbrechende HR-Linse (High Refractive). Diese Kombination soll für gleichmäßig hohe Detailtreue über das gesamte Bildfeld sorgen. Eine Nano-Beschichtung (HD Nano Multi-Coating) reduziert störende Reflexionen und soll Kontraste und Farben klarer hervorheben. Mit einer Offenblende von F/2.8 bleibt genug Spielraum für wechselnde Lichtverhältnisse, etwa beim Übergang von einer sonnigen Straße in ein schattiges Café.

Der Autofokus wird von einem STM-Schrittmotor (Stepping Motor) angetrieben, der laut Viltrox schnell und zuverlässig scharfstellt und beim Filmen für flüssige Fokusübergänge sorgt.

Kompakte, robuste Bauweise

Trotz seines Metallgehäuses fällt das 24 Millimeter flache Objektiv mit lediglich 130 Gramm selbst am Gürtel oder in der Jackentasche kaum ins Gewicht. Ein 43-Millimeter-Filtergewinde erlaubt den Einsatz gängiger Filter, ein USB-C-Anschluss ermöglicht Firmware-Updates direkt am Objektiv. Für die manuelle Bedienung stehen ein Blenden- sowie ein Fokusring zur Verfügung. Der magnetische Metall-Objektivdeckel lässt sich sowohl mit als auch ohne aufgesetzte Gegenlichtblende anbringen.

Verfügbarkeit und Preis

Das Viltrox AF 26 mm F/2.8 EVO ist ab sofort in zwei Varianten erhältlich – für Sony-E-Mount- und für Nikon-Z-Mount-Vollformatkameras. Vertrieben werden beide Versionen über den Onlineshop von Rollei, dem deutschen Vertriebspartner von Viltrox, zum Preis von jeweils 329 Euro.

Tecnische Daten: Viltrox AF 26 mm F/2.8 EVO

LichtstärkeF 2.8
Brennweite26 mm
Naheinstellgrenze0,20 m
AutofokusJa, inkl. Augenautofokus
Kompatible KamerasNikon Z- und Sony E-Mount-Kameras
AnschlussNikon Z-Mount, Sony E-Mount
Filtergewinde43 mm
Blendenlamellen7
Kleinste Blende16
MaterialMetall & Plastik
EXIF-DatenJa
Linsen (Gruppen / Linsen)6/8
AnschlüsseUSB-C für Firmware Updates
Maße (L x B x H) | Gewicht6,94 x 9,94 x 2,58 cm | 170 g (Z-Mount)
6,6 x 6,6 x 2,38 cm | 130 g (E-Mount)
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Johannes Wilwerdingvor 1 Tag
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Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding hat bereits Mitte der Achziger Jahre und damit vor dem Siegeszug von Photoshop & Co. Erfahrungen in der Digitalisierung von Fotos und in der elektronischen Bildverarbeitung gesammelt. Seit 2001 ist er freiberuflicher Mediengestalter und seit 2005 tätig für das DOCMA-Magazin.

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