Entwicklungsankündigung: Nikkor NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S

Nikon hat auf der Intercamera in Düsseldorf die Entwicklung eines neuen Telezoomobjektivs für spiegellose Vollformatkameras mit Z-Bajonett bekannt gegeben: das NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S.

Das Objektiv gehört zur S-Line, Nikons Topklasse der NIKKOR-Z-Reihe, die besonders hohen Anforderungen an Optik und Verarbeitungsqualität genügen soll. Ein besonderes Merkmal ist der integrierte Telekonverter mit dem Faktor 1,4 — ein optisches Zusatzelement, das die Brennweite verlängert, ohne einen separaten Adapter zu erfordern. Damit deckt das Objektiv einen Brennweitenbereich von 120 bis 420 Millimetern ab. Bei aktiviertem Telekonverter reduziert sich die ansonsten durchgehend konstante Lichtstärke von f/2.8 auf f/4. Das geplante Objektiv eignet sich beispielsweise für Sportfotografen, die üblicherweise Brennweiten zwischen 200 und 400 Millimetern nutzen.

Die Abkürzung VR im Namen steht für Vibration Reduction, Nikons Bezeichnung für den optischen Bildstabilisator, der Verwacklungen ausgleicht und besonders bei langen Brennweiten aus der Hand relevant ist.

Das Objektiv war bereits seit Monaten Gegenstand von Gerüchten. Im Januar 2026 veröffentlichte die Seite Nikon Rumors erste geleakte Aufnahmen des Objektivs. Auf diesen Bildern wirkte das Gehäuse bereits vergleichsweise fertig, was Beobachter als Zeichen einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase werteten.

In Foren wird diskutiert, ob das Objektiv Nikons PF-Technologie (Phase Fresnel — ein spezielles Linsenelement, das das Gewicht deutlich reduziert) nutzen könnte. Diese Technologie würde bei einem 300-mm-f/2.8-Objektiv besonders bei der Kompaktheit helfen, allerdings gilt ihr Einsatz in einem Zoomobjektiv bislang als technisch anspruchsvoll. Bestätigt ist das nicht.

Technische Details, einen Markteinführungstermin oder einen Preis hat Nikon bislang nicht genannt.