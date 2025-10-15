Leichtes, erschwingliches Teleobjektiv für Vollformatkameras: Laowa AF 200mm f/2

Venus Optics bringt mit dem neuen Laowa AF 200mm f/2 ein lichtstarkes Teleobjektiv für Vollformatkameras auf den Markt. Das Objektiv wird zunächst für Sony E-, Nikon Z- und Canon EF-Mount angeboten. Mit 2300 Euro für die spiegellosen Modelle und 2070 Euro für die Canon-Variante ist es spürbar erschwinglicher als bisherige Modelle von Sigma, Nikon oder Canon.​ Typische Einsatzgebiete sind Action-, Wildlife-, Event- und Portraitfotografie. ​

Das Objektiv bringt nur knapp 1,6 Kilogramm auf die Waage und bleibt mit einer Länge von knapp 18 Zentimetern auch erfreulich kompakt. Die optische Konstruktion umfasst elf Linsenelemente in neun Gruppen, darunter Spezialgläser wie ED („Extra-low Dispersion“), AD („Anomale Dispersion“) und UHR („Ultra High Refractive index“). Venus Optics verspricht eine gestochen scharfe Abbildung und ein cremiges Bokeh.

Der Autofokus des Objektivs soll präzise und schnell arbeiten und selbst bei der Verfolgung schnell bewegter Motive für scharfe Ergebnisse sorgen. Für den Wechsel zwischen automatischer und manueller Fokussierung ist ein AF/MF-Umschalter vorhanden. Die Naheinstellgrenze beträgt 150 cm und ist laut Hersteller die kürzeste unter vergleichbaren Objektiven anderer Marken. Die kürzere Naheinstellgrenze ermöglicht Aufnahmen mit mehr Hintergrundunschärfe. Der maximale Vergrößerungsfaktor beträgt 0,15.

Die Versionen für Sony Nikon verfügen über einen integrierten 43-Millimeter-Rückfilterhalter für ND- oder andere Filter. So kann auf teure Filter für das 105-Millimeter-Frontgewinde verzichtet werden.

​Für Videografen gibt es Extras wie einen stufenlos einstellbaren Blendenring und einen Bereichsbegrenzer für den Autofokus. Die Funktionstasten am Objektiv lassen sich individuell belegen – zum Beispiel für wie ISO, Weißabgleich oder Autofokusmodus.

Ein Nachteil ist das Fehlen eines optischen Bildstabilisators und die fehlende Arretierung für den Blendenring.

Weitere informationen finden Sie auf der Venuslens-Website und auf der deutschsprachigen Laowa-Website.

Technische Daten: Laowa AF 200mm f/2